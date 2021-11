Χρειαζόταν περισσότερα μετρητά: Ο Έλον Μασκ πούλησε επιπλέον μετοχές Tesla 687 εκατομμυρίων

Pool via Getty Images

Pool via Getty Images 13 Αυγούστου 2021. Ο Έλον Μασκ στην Γερμανία. (Photo by Patrick Pleul - Pool/Getty Images)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla Inc, Έλον Μασκ, αποκάλυψε μια πρόσθετη πώληση μετοχών αξίας περίπου 687 εκατομμυρίων δολαρίων , όπως κατέγραψαν οι κανονιστικές αρχές (Παρασκευή 12 Νοεμβρίου) που παρακολουθούν τις κινήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας - μετά την εκποίηση μετοχών αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.