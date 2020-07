Coca-Cola και Ίδρυμα Μποδοσάκη ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρωτοποριακό μοντέλο συνεργασίας για έναν ανώτερο κοινό σκοπό

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με μία μεγάλη πρόκληση που έφερε στο προσκήνιο το πολυτιμότερο αγαθό και τη μοναδική συνθήκη και προϋπόθεση για ανάπτυξη και ευημερία – την υγεία. Η πανδημία του COVID-19 είχε, αναμφίβολα, μεγάλο αντίκτυπο για την οικονομία και την κοινωνία σε παγκόσμια κλίμακα.

Όμως, όπως κάθε κρίση, έτσι και η κρίση του κορωνοϊού, γέννησε μία σημαντική ευκαιρία.

Στη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου σημειώθηκαν αξιομνημόνευτες πρωτοβουλίες, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μεγάλες εταιρίες, ιδρύματα και οργανισμοί ένωσαν τις δυνάμεις τους και έπραξαν συλλογικά για το κοινό καλό. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έθεσαν γερά θεμέλια συνεργασίας και συσπειρώθηκαν, δημιουργώντας ένα κοινό μέτωπο στη μάχη ενάντια στην πανδημία.

Από τη σύμπραξη αυτή δε θα μπορούσε να απέχει και η Coca-Cola στην Ελλάδα, καθώς η «συνεργασία» βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής της εταιρίας και αποτελεί βασικό συστατικό του DNA της.

Έτσι, από την πρώτη στιγμή, η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Hellas και Coca-Cola Τρία Έψιλον) μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, συνείσφερε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή αλλά και τις ευπαθείς ομάδες.

Η συνεργασία της Coca-Cola στην Ελλάδα και του Ιδρύματος Μποδοσάκη με στόχο την προσφορά δεν σταματά εδώ…

Σήμερα, με στόχο την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας, η Coca-Cola στην Ελλάδα ενώνει για ακόμα μια φορά τις δυνάμεις της με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, που αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευσή σε θέματα εκπαίδευσης, βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Μαζί πραγματοποιούν το πρόγραμμα Future Loading - μία κοινωνική πρωτοβουλία, που τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείου Τουρισμού, ΣΕΤΕ, ΕΦΕΤ, για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας (Ho.Re.Ca.), που δέχτηκαν σημαντικό πλήγμα από την πανδημία του COVID-19, και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας στον κλάδο.

Με γνώμονα ένα νέο πολυσυμμετοχικό και συνεργατικό μοντέλο ανάπτυξης, ως το βέλτιστο όχημα για κοινωνική προσφορά με σημαντικό αντίκτυπο, η Coca-Cola στην Ελλάδα συνεργάζεται με σημαντικές εταιρίες και φορείς – υποστηρικτές, όπως η εταιρεία πιστοποίησης TÜV Austria, η ΜΚΟ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον με το πρόγραμμα #Youth Empowered: The HoReCa Edition, ο οργανισμός The People’s Trust με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, ο Όμιλος Hotelbrain, η Google, το efood, η Avocado και η Pobuca, το Αθηνόραμα και η Notice Content and Services, οι οποίοι με ψηφιακά εργαλεία, εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις συμβάλλουν στην επανεκκίνηση του κλάδου.

Παράλληλα, η εταιρία, μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στοχεύουν να διευρύνουν το δίκτυο συνεργασίας τους, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα σε ακόμη περισσότερες εταιρίες, φορείς και ιδρύματα με στόχο τη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου κεφαλαίου και την αύξηση του αριθμού των επωφελούμενων επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος Future Loading.