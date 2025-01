Coca-Cola Τρία Έψιλον: Κορυφαίος εργοδότης για 6η συνεχόμενη χρονιά

Σχετικά με την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Εστιασμένη στην ανάπτυξη, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, είναι μια εταιρεία καταναλωτικών αγαθών, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC και στρατηγικός συνεργάτης της The Coca-Cola Company. Με σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα στη χώρα, η εταιρεία εκπροσωπεί σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών (48.5%) όλου του κλάδου των αναψυκτικών στην Ελλάδα και συμβάλλει ουσιαστικά στην απασχόληση και την οικονομία της χώρας, την στήριξη της νέας γενιάς και την αειφόρο ανάπτυξη. Με 56 χρόνια παρουσίας στην αγορά και εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σχηματάρι, το Ηράκλειο Κρήτης, το Αίγιο και την Αταλάντη, παράγει και διανέμει ένα από τα πιο ισχυρά και ευέλικτα χαρτοφυλάκια του κλάδου με ποιοτικά προϊόντα που ικανοποιούν τις επιθυμίες των καταναλωτών κάθε στιγμή της ημέρας σε οποιαδήποτε περίσταση. Σε αυτά περιλαμβάνονται εμπορικά σήματα της The Coca-Cola Company, όπως αναψυκτικά (Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes), το παγωμένο τσάι FUZETEA και ο καφές Costa Coffee, αλλά και προϊοντικές μάρκες που ανήκουν στον Όμιλο Coca-Cola HBC, όπως οι χυμοί Amita και Frulite, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, ο Caffè Vergnano, τα Tsakiris Chips, τα premium mixers Three Cents και η Vodka Finlandia. Επιπλέον, η εταιρεία αποτελεί τον επίσημο διανομέα στην Ελλάδα, των ενεργειακών ποτών Monster, των προϊόντων της ζυθοποιίας ΑΒInBev, αλλά και των αλκοολούχων ποτών των οίκων Edrington, Brown-Forman και Ισιδώρου Αρβανίτου.