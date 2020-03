Covid- 19. Μάθετε όλα όσα πρέπει στην πρώτη διαδικτυακή Ημερίδα

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 16:00 το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και η Ελληνική Ένωση Νέων Επιχειρηματιών ενώνουν δυνάμεις και πρωτοπορούν με τη διεξαγωγή της πρώτης ψηφιακής ημερίδας με τίτλο: «Πανδημίες και Παγκόσμια Διαχείριση Κρίσεων Υγείας: Η Περίπτωση του Κορωνοΐού».

Στόχος της δίωρης διαδικτυακής συζήτησης, που θα γίνει μεταξύ ειδικών της υγείας, οικονομολόγων, διεθνολόγων και επιχειρηματιών είναι, αφενός, η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και η εκτίμηση των σεναρίων εξέλιξής της, αφετέρου, η προβολή και ανάδειξη συγκεκριμένων προτάσεων αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας και των συνεπειών της στους τομείς της υγείας, της οικονομίας, του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας και της εργασίας, με σαφή καθορισμό του εξελισσόμενου και ευμετάβλητου γεωπολιτικού τοπίου.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τις συζητήσεις από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή στη διεύθυνση www.livemedia.gr/corona20 την Παρασκευή, 27 Μαρτίου, στις 4μμ, στο Livemedia.

Αναλυτικό Πρόγραμμα | Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Καλωσόρισμα - Χαιρετισμός

Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος – Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Χάρης Παπασωτηρίου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)

Εισαγωγή

Κωνσταντίνος Φίλης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)

Καλωσόρισμα ομιλητών, κανόνες συζήτησης

Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής ΕΕΝΕ και Συντονιστής





Topic A: Υγεία, Πρόληψη, Public Safety: Κερδίζοντας τον Κορωνοϊό στην Αρένα της Υγείας

Τι Αντιμετωπίζουμε;

Παναγιώτης Γαργαλιάνος - Κακολύρης, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής της Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής Κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Πώς Προλαμβάνουμε;

Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής

Αντιμετώπιση-Θεραπεία

Αθηνά Στούπη, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια του Τμήματος Λοιμώξεων και Ταξιδιωτικής Ιατρικής, Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Μέτρα Προστασίας (Οικία, Εργασία, Μετακίνηση)

Γιώργος Λαμπρινός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, GEP Group

Στρατηγική αντιμετώπισης

Ηλίας Μόσιαλος, Brian Abel-Smith Professor of Health Policy, Head of Department of Health Policy and Director of LSE Health, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας και Διευθυντής του LSE Health

Η Εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Ματιά του ECDC

Μαριλένα Κοππά, μέλος του Management Board του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου

Topic B: Οικονομία & Διεθνής Πολιτική εν μέσω Πανδημίας

Navigating the New Economic Reality (Χρηματιστήρια, Γραμμές Παραγωγής)

Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Ομ. Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονομίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, Αν. Εκτελεστικός Διευθυντής, ΔΝΤ, τ. Υπουργός Εμπορίου και Εθνικής Οικονομίας Επιχειρηματικότητα & Οικονομία,

Τα Πρώτα Σημάδια

Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Καθηγητής Οικονομικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Οικονομία της Φιλοξενίας: το Μεγάλο Στοίχημα

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΕΝΕ, Διευθύνων Σύμβουλος Aldemar Resorts, Μέλος ΔΣ

Γεωπολιτικές Μεταβολές σε Εξέλιξη

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Καθηγητής, Κάτοχος έδρας Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή, Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πως οι Υπερδυνάμεις Απάντησαν στην Πανδημία: η Εμπειρία των ΗΠΑ & της Κίνας

Χάρης Παπασωτηρίου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)

Συμπεράσματα