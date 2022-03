Critics Choice Awards: «Η Εξουσία του Σκύλου» (πάλι), βραβεία σε «Ted Lasso» και «Succession»

Steve Granitz via Getty Images

Steve Granitz via Getty Images

Η Τζέιν Κάμπιον, ανέβηκε πρώτη στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ταινία «The Power of the Dog» αγκαλιάζοντας τον συμπατριώτη της, γεννημένο στη Νέα Ζηλανδία σκηνοθέτη, Τάικα Γουαϊτίτι.

«Είναι απολύτως εκπληκτικό να βρίσκομαι εδώ απόψε ανάμεσα σε τόσες πολλές απίστευτες γυναίκες» τόνισε η η σκηνοθέτης, επαίνεσε τη βραβευθείσα με το τιμητικό βραβείο See Her, Χάλι Μπέρι.

Καλύτερη Ταινία “The Power of the Dog”

Α’ Γυναικείος Ρόλος Τζέσικα Τζάστεϊν “The Eyes of Tammy Faye”

Καλύτερη Σκηνοθεσία Τζέιν Κάμπιον “The Power of the Dog”

Διασκευασμένο Σενάριο Τζέιν Κάμπιον “The Power of the Dog”

Φωτογραφία Άρι Ουέγκνερ “The Power of the Dog”

Μακιγιάζ και Κομμώσσεις “The Eyes of Tammy Faye”

Καλύτερη Μεγάλου Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων “The Mitchells vs the Machines”

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία “Drive My Car”

Τραγούδι No Time to Die – “No Time to Die”