Ο Ουκρανός σκηνοθέτης Μιχαήλ Ιλιένκο που φυγαδεύτηκε από το Κίεβο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη

Η ταινία «Toloka» (2020) αντλεί έμπνευση από το ποίημα That Catherine’s hut is on the hill… (Εκείνη η καλύβα της Καταρίνα στον λόφο…) που έγραψε ο εθνικός ποιητής της Ουκρανίας, Τάρας Σεβτσένκο, και αποτελεί μια κινηματογραφική αλληγορία για τα δεινά, τις συμφορές και το πείσμα επιβίωσης που έχει επιδείξει ο ουκρανικός λαός, καθώς και μια συμπυκνωμένη καταγραφή της σύγχρονης ουκρανικής ιστορίας.