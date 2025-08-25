Έντονη ήταν η αντιπαράθεση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ και της δημοσιογράφου του NBC, Κρίστεν Γουέλκερ με αφορμή τις ρωσικές επιθέσεις σε βάρος αμάχων.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθμού, από τον πόλεμο έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί περισσότεροι από 50.000 άμαχοι, με την Ρωσία να κατηγορείται για επιθέσεις σε μαιευτήρια, εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία και πρόσφατα ένα νηπιαγωγείο.

Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση Λαβρόφ

Η παρουσιάστρια της εκπομπής “Meet The Press” προσπάθησε να αποσπάσει πληροφορίες από τον Ρώσο ΥΠΕΞ σχετικά με τις επιθέσεις κατά αμάχων. «Είτε ο ρωσικός στρατός έχει τρομερά κακό στόχο είτε εσείς στοχεύετε αμάχους», ήταν η παρατήρηση της παρουσιάστριας που προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τον τηλεοπτικό σταθμό NBC ως «αξιόπιστο», ζητώντας όμως από τη δημοσιογράφο να του κοινοποιήσει τις πληροφορίες που μόλις μετέδωσε. Ο Λαβρόφ ήταν κατηγορηματικός σε ότι έχει να κάνει με ρωσικές επιθέσεις κατά αμάχων, μεταθέτοντας την ευθύνη στο ουκρανικό καθεστώς.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ υπενθύμισε την πάγια θέση της Ρωσίας, κάνοντας λόγο για επιθέσεις σε ουκρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Ο Λαβρόφ προκάλεσε στη συνέχεια την δημοσιογράφο του NBC να δημοσιεύσει οποιαδήποτε πληροφορία έχει για ρωσικές επιθέσεις σε εκκλησίες και σχολεία, για να λάβει την απάντηση ότι στις συγκεκριμένες επιθέσεις υπήρχαν δημοσιογράφοι του καναλιού, οι οποίοι έχουν επιβεβαιώσει το γεγονός.

«Γερμανία και Τουρκία θα μπορούσαν να είναι εγγυητές στην Ουκρανία»

Στη συνέντευξή του στο NBC, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι μία ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα πρέπει να είναι οι εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας.

Το Reuters μετέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο πρόεδρος Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να εγκαταλείψει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να μην επιτρέψει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στη χώρα.

Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι Τραμπ και Πούτιν συζήτησαν για το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία και τον συγκεκριμένο ρόλο θα τον αναλάβει μία ομάδα που θα περιλαμβάνει μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στην ομάδα αυτή πέραν της Βρετανίας, της Κίνας, της Γαλλίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα μπορούσαν να συμμετέχουν επίσης η Γερμανία και η Τουρκία, σύμφωνα με τον Λαβρόφ.

(Με πληροφορίες από Reuters)