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Σύμφωνα με τις αρχές, η νεαρή έδρασε κατόπιν εντολής Ρώσων πρακτόρων, οι οποίοι την προσέγγισαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και της υποσχέθηκαν χρηματική αμοιβή.

Η δράστις πρόσθεσε άγνωστη δηλητηριώδη ουσία στο ποτό του θύματος και κατέγραψε τον θάνατό του σε βίντεο για να αποδείξει στους εντολείς της την ολοκλήρωση της αποστολής.

Μετά τη σύλληψή της στην περιφέρεια Τσερκάσι, η κατηγορούμενη παραμένει προφυλακισμένη και αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

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Μια 19χρονη γυναίκα από το Κίεβο συνελήφθη στην περιφέρεια Τσερκάσι της Ουκρανίας, ως ύποπτη για τη δολοφονία με δηλητήριο ενός 32χρονου πρώην στρατιωτικού από την Κολομβία, ο οποίος είχε υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, η εγκληματική ενέργεια φέρεται να πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες φέρονται να προσέγγισαν τη νεαρή μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας στις 18 Νοεμβρίου, το θύμα ήταν 32χρονος Κολομβιανός υπήκοος, του οποίου η σύμβαση συνεργασίας με τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις είχε λήξει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Η σορός του εντοπίστηκε σε διαμέρισμα που είχε νοικιάσει στην περιοχή Ομπολόν του Κιέβου. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από δηλητηρίαση.

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Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας πράκτορας των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών προσέγγισε τη 19χρονη μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων και της προσέφερε 1.000 δολάρια προκειμένου να δολοφονήσει τον πρώην στρατιωτικό.

Η νεαρή φέρεται να έδωσε στον εντολέα της πρόσβαση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Telegram, τον οποίο εκείνος χρησιμοποίησε για να επικοινωνήσει με τον 32χρονο, προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια. Για περισσότερο από έναν μήνα, ο φερόμενος ως πράκτορας συνομιλούσε με το θύμα, επιδιώκοντας να αναπτύξει μαζί του μια προσωπική σχέση.

Όταν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, οργάνωσε μια συνάντηση στο Κίεβο. Μάλιστα, ζήτησε από τον 32χρονο να νοικιάσει ένα διαμέρισμα στην ουκρανική πρωτεύουσα, προκειμένου να συναντηθούν εκεί.

❗️У Києві 19-річна дівчина на замовлення рф отруїла іноземця, який служив в ЗСУ, – поліція Під час «побачення» вона напоїла 32-річного чоловіка невідомою речовиною. Менш ніж за годину він помер. Весь «процес» дівчина знімала на відео для звіту ворожим спецслужбам. Їй загрожує довічне. — Breaking News (@breakingUAnews) November 18, 2026

Το δηλητήριο στο αλκοολούχο ποτό και ο θάνατος του 32χρονου

Πριν από τη συνάντηση, η 19χρονη φέρεται να παρέλαβε από κρυψώνα σε πάρκο της περιοχής Ομπολόν ένα μπουκάλι που περιείχε άγνωστη ουσία. Κατά τη διάρκεια του ραντεβού, πρόσθεσε το υγρό στο αλκοολούχο ποτό του 32χρονου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε σε διάστημα μικρότερο της μίας ώρας από τη στιγμή που κατανάλωσε το ποτό. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι η νεαρή κατέγραψε βίντεο με τον άνδρα μετά τον θάνατό του και έστειλε το σχετικό υλικό στο πρόσωπο που είχε οργανώσει τη δολοφονία, προκειμένου να αποδείξει ότι είχε ολοκληρώσει την αποστολή της.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, αφαίρεσε χρήματα από τις τσέπες του θύματος, κλείδωσε το διαμέρισμα και εγκατέλειψε το σημείο. Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη της 19χρονης στην περιφέρεια Τσερκάσι, όπου κρυβόταν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό της περιοχής. Εκεί συνελήφθη από τις ουκρανικές Αρχές.

Η Εισαγγελία της πόλης του Κιέβου της απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με οικονομικό κίνητρο, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε κατόπιν εντολής τρίτου προσώπου. Η κατηγορούμενη παραμένει υπό κράτηση, χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

Εφόσον κριθεί ένοχη, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης από 10 έως 15 χρόνια ή ακόμη και ισόβια φυλάκιση. Μέχρι στιγμής, οι φερόμενοι ως οργανωτές της δολοφονίας δεν έχουν ταυτοποιηθεί δημόσια.

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Νέα υπόθεση στρατολόγησης πολιτών από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί την τελευταία σε μια σειρά ερευνών των ουκρανικών Αρχών σχετικά με τη φερόμενη στρατολόγηση πολιτών και στρατιωτικών από πρόσωπα που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, με στόχο τη δολοφονία στρατιωτικών και άλλων προσώπων.

Τον Μάρτιο, οι ουκρανικές Αρχές είχαν ανακοινώσει την εξάρθρωση δικτύου κατασκόπων στο Κίεβο, το οποίο φέρεται να προετοίμαζε δολοφονίες επί πληρωμή με στόχο στρατιωτικούς διοικητές και γνωστά δημόσια πρόσωπα.

Οι εξελίξεις ενισχύουν τις ανησυχίες της ουκρανικής πλευράς για τη δράση δικτύων στρατολόγησης και εκτέλεσης επιχειρήσεων εντός της χώρας, με τη χρήση πολιτών ως φερόμενων εκτελεστικών οργάνων.

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Με πληροφορίες από Kyiv Independent