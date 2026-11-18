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Η κατηγορούμενη προσέγγισε το θύμα μέσω εφαρμογής γνωριμιών και, με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή, του χορήγησε θανατηφόρα ουσία κατά τη διάρκεια ερωτικού ραντεβού.

Μετά τον θάνατο του άνδρα, η δράστις βιντεοσκόπησε το περιστατικό ως απόδειξη για τους εντολείς της και διέφυγε από το σημείο.

Οι ουκρανικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τη γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με οικονομικό κίνητρο.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο ρωσικών επιθέσεων κατά στρατιωτικών, όπου χρησιμοποιούνται μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη στρατολόγηση ατόμων που εκτελούν αποστολές.

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Μια 19χρονη από το Κίεβο κατηγορείται για τη δηλητηρίαση και δολοφονία ενός Κολομβιανού βετεράνου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια ενός ερωτικού ραντεβού και με την οργάνωση και καθοδήγηση από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη.

19χρονη κατηγορείται ότι δηλητηρίασε Κολομβιανό βετεράνο σε ερωτικό ραντεβού

Ο 32χρονος άνδρας, κολομβιανής καταγωγής, βρέθηκε νεκρός σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στην περιοχή Ομπολόνσκι του Κιέβου, σύμφωνα με την αστυνομία της ουκρανικής πρωτεύουσας. Το στρατιωτικό του συμβόλαιο είχε λήξει αρκετούς μήνες νωρίτερα, σύμφωνα με το Kyivpost.com.

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Οι καταγγελίες αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο που έχουν καταγράψει οι ουκρανικές διωκτικές αρχές, οι οποίες περιγράφουν πώς Ρώσοι πράκτορες χρησιμοποιούν προφίλ γνωριμιών, υποσχέσεις για χρηματικές αμοιβές και νεαρούς στρατολογημένους, προκειμένου να στήνουν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικού προσωπικού.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) είχε προειδοποιήσει τον Αύγουστο ότι είχε αποτρέψει περισσότερες από 50 τέτοιες επιχειρήσεις «ερωτικής παγίδας» (honey-trap) από τις αρχές του 2026.

Σημειώνεται ότι οι Κολομβιανοί απαρτίζουν σε σημαντικό ποσοστό τους ξένους μαχητές που πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας σύνδεσμος των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών επικοινώνησε με τη 19χρονη μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων και της προσέφερε 1.000 δολάρια για να αναλάβει μια αποστολή.

Kyiv police have detained a 19-year-old woman suspected of fatally poisoning a foreign veteran of UAF during a date arranged by a Russian intelligence handler. Investigators say she was promised $1,000 and filmed the victim for her handler. https://t.co/jwq3BY9RVp — KyivPost (@KyivPost) November 18, 2026

Αφού απέκτησε πρόσβαση στον λογαριασμό της, φέρεται να επικοινωνούσε για περισσότερο από έναν μήνα με τον 32χρονο Κολομβιανό, προσποιούμενος τη νεαρή γυναίκα και καλλιεργώντας την εντύπωση ότι μεταξύ τους αναπτυσσόταν ερωτική σχέση. Στη συνέχεια κανόνισε τη συνάντησή τους στο Κίεβο, ζητώντας από τον άνδρα να νοικιάσει ένα διαμέρισμα.

Πριν από το ραντεβού, ο Ρώσος σύνδεσμος φέρεται να έδωσε οδηγίες στη 19χρονη να παραλάβει από προκαθορισμένο σημείο ένα μπουκάλι που περιείχε άγνωστη ουσία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με τους ερευνητές, η νεαρή έριξε το υγρό στο αλκοολούχο ποτό του άνδρα.

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Η ουσία αποδείχθηκε θανατηφόρα, καθώς ο 32χρονος πέθανε μέσα σε μία ώρα. Η 19χρονη φέρεται μάλιστα να τον βιντεοσκόπησε, προκειμένου να στείλει το υλικό στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ως απόδειξη ότι είχε ολοκληρώσει την αποστολή της. Μετά τον θάνατό του, φέρεται να αφαίρεσε χρήματα από τις τσέπες του, να κλείδωσε το διαμέρισμα και να διέφυγε.

«Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία θανάτου του άνδρα ήταν η δηλητηρίαση», ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τελικά τη 19χρονη να κρύβεται σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε χωριό της περιφέρειας Τσερκάσι, στην κεντρική Ουκρανία. Σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά παραγγελία και με οικονομικό κίνητρο. Εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ακόμη και ισόβια κάθειρξη.

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Η αρχική ανακοίνωση της αστυνομίας δεν διευκρίνιζε την εθνικότητα του θύματος ούτε την ουσία που χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο, η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για 32χρονο Κολομβιανό βετεράνο.

Πώς στρατολογούνται οι γυναίκες

Οι ουκρανικές αρχές είχαν εντοπίσει παρόμοιες μεθόδους στρατολόγησης αρκετούς μήνες πριν από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τον Ιούνιο, ο τότε αρχηγός της ουκρανικής αστυνομίας, Ιβάν Βιχίβσκι, είχε περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ρωσικές υπηρεσίες προσέγγιζαν νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, μέσω Telegram και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις αρχές του 2026 είχαν καταγραφεί έξι δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας στρατιωτικών κατά παραγγελία, με τις εντολές να μεταφέρονται μέσω Telegram. Σε μία περίπτωση, το σχέδιο είχε αποτραπεί.

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Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι στρατολογημένες γυναίκες ενθαρρύνονταν να προσεγγίζουν στρατιώτες μέσα από ιστοσελίδες γνωριμιών και κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας προσωπικές ή ερωτικές σχέσεις μαζί τους. Σε αντάλλαγμα, τους υπόσχονταν εύκολα χρήματα για την εκτέλεση των αποστολών.