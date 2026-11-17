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Η παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία προκαλεί αντιδράσεις στη Μόσχα. Την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει το Παρίσι για την παρουσία Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία.

Περιέγραψε την ανάπτυξη ως «άμεση συμμετοχή» στη σύγκρουση. «Όχι μόνο γαλλικά στρατεύματα, το ξέρουμε αυτό. Έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας […] Δεν πρόκειται πλέον για υποστήριξη της Ουκρανίας, αλλά για άμεση συμμετοχή στον πόλεμο», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ στους δημοσιογράφους.

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Οι γαλλικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε μια μυστική αποστολή στην Ουκρανία εδώ και αρκετούς μήνες, σύμφωνα με όσα ανέφερε το Radio France Internationale (RFI) τη Δευτέρα.

Μια αποστολή Γάλλων στρατιωτών για την εκπαίδευση και τη συντήρηση εξοπλισμού στην Ουκρανία



Τη Δευτέρα, το RFI αποκάλυψε την ύπαρξη της αποστολής Volia: μιας μικρής ομάδα Γάλλων στρατιωτών που βρίσκονται στην Ουκρανία εδώ ξαθ μήνες, με στόχο να παρακολουθούν τον εξοπλισμό του ουκρανικού στρατού και να παρέχουν εκπαίδευση.

Δεν πρόκειται για μάχιμες δυνάμεις, της οποίας την παρουσία στην Ουκρανία η Γαλλία πάντα διαψεύδει. Ωστόσο, το Παρίσι έχει προμηθεύσει σημαντικά το Κίεβο με μια σειρά προηγμένου εξοπλισμού: πυροβόλα Caesar, μαχητικά Mirage 2000 και πυραύλους ακριβείας.

Η αποστολή Gerfaut

Σύμφωνα με το RFI, αυτή η επίλεκτη γαλλική μονάδα έχει ενεργό ρόλο στην Ουκρανία τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2026. Και για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα αυτής της γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας σε μια χώρα εν καιρώ πολέμου, αποφασίστηκε να βασιστεί στην αποστολή Gerfaut.

Η αποστολή «Gerfaut» (Mission Gerfaut) είναι ένα επίσημα αναγνωρισμένο γαλλικό στρατιωτικό απόσπασμα που εδρεύει στην Πολωνία και στο στρατόπεδο Wedrzyn από τον Φεβρουάριο του 2023.

Αποτελεί μέρος της Αποστολής Στρατιωτικής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMAM Ukraine), με βασικό σκοπό την εκπαίδευση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.