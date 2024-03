ΔΕΗ FiberGrid: FTTH σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά το 2025 - Αναλυτικά οι περιοχές

Με το δίκτυο Fiber to the Home της ΔΕΗ FiberGrid να έχει φτάσει ήδη σε 140.000 σπίτια σε 12 δήμους της Αττικής, σε μόλις 10 μήνες, η εταιρεία ανέθεσε με διαγωνιστική διαδικασία σε 12 αναδόχους την κατασκευή δικτύου Fiber to the Home σε επιπλέον περιοχές στην Αττική και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Καλαμάτα, Λάρισα, Ιωάννινα, Κόρινθο, Τρίκαλα, Κοζάνη, Βέροια, και Μεγαλόπολη. Οι περιοχές έχουν επιλεγεί με βάση μεταξύ άλλων την πληθυσμιακή κάλυψη και την έλλειψη υποδομών FTTH.