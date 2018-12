O μικρούλης που είχε λιώσει καρδιές ως Σαμ στο Love Actually, σήμερα είναι 28 ετών και ασχολείται ακόμα με την ηθοποιία. Μάλιστα έχει εμφανιστεί στο Game of Thrones, παίζει σε σειρά του BBC ενώ τώρα βρίσκεται στα γυρίσματα της ταινίας Dragon Rider.

To κοριτσάκι που λάτρευε ο Σαμ στο Love Actually, ζητώντας από τον πατέρα του (Λίαμ Νίσον) να τον πάει να την αποχαιρετήσει στο αεροδρόμιο ήταν η Τζοάνα. Δεκαέξι χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας, η Ολίβια Όλσον δεν έχει καταφέρει κάτι σημαντικό στην καριέρα της ως ηθοποιός και ασχολείται πλέον με τη μουσική. Ωστόσο εμφανίζεται σε όλα τα events που αφορούν την ταινία και αυτά δεν είναι λίγα, κάθε χρόνο γίνονται.

Tζακ Λόιντ, Jingle all the way (1996)

Όταν ήταν πιτσιρίκος, o Tζακ Λόιντ έπαιξε τον γιο του Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στο κλασικό χριστουγεννιάτικο Jingle all the way, ενώ λίγα χρόνια αργότερα -στα 10 της- έπαιξε τον ρόλο του Anakin Skywalker στο Star Wars: The Phantom Menace. Από εκεί και πέρα, δεν τα πήγε καλά στη ζωή του, παρά την πολλά υποσχόμενη αρχή. Το 2016 διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια και παρέμεινε σε ψυιατρική κλινική. Δεν ασχολείται βέβαια πλέον με την ηθοποιία. Πριν γίνει γνωστή η ψυχική του νόσος, ο Λόιντ είχε εξομολογηθεί ότι πέρασε μια φριχτή παιδική ηλικία, όπου αναγκαζόταν να δίνει έως και 60 συνεντεύξεις τη μέρα, ενώ είχε υποστηρίξει ότι ήταν θύμα στο bullying στο σχολείο, γιατί οι συμμαθητές του έκαναν τον ήχο και την κίνηση του φωτόσπαθου κάθε φορά που τον αντίκριζαν.