Ας δείξουμε #Sympónia για τις γάτες της Σκιάθου

Η ανεξάρτητη ομάδα φιλόζωων Sympónia, οργάνωσε μια καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για να βοηθήσει την Skiathos Cat Welfare Association (SCWA). Η καμπάνια ονομάζεται Sympónia: Help Save the Cats of Skiathos.

Η Skiathos Cat Welfare Association (SCWA) φροντίζει τις γάτες τις Σκιάθου από το 2007, έχει στειρώσει πάνω από 6.000 γάτες και παρέχει τροφή και στέγαση στις γάτες 365 ημέρες το χρόνο. Ακόμη, παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις γάτες που ζουν στους δρόμους του νησιού. Λόγω των αλλαγών τις οποίες υφίσταται ο χώρος του καταφυγίου, όλες αυτές οι γάτες έχουν περιορισμένη προστασία απέναντι στην κακοκαιρία και σύντομα δεν θα έχουν καν πού να μείνουν.

Προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της στέγασής τους η SCWA χρειάζεται συνολικά 150.000€, εκ των οποίων έχει ήδη καταφέρει να εξασφαλίσει μέσω ιδιωτικών δωρεών τις 75.000€. Σκοπός της ανεξάρτητης ομάδας Sympónia είναι να βοηθήσουν να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο το στόχο τους, συγκεντρώνοντας το ποσό των 25.000€ μέσα από την δική τους καμπάνια.