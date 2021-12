Δέκα κορυφαία τραγούδια του 2021: «Ψηφίζουν» δημοσιογράφοι του Ασοσιέιτεντ Πρες

Το «DONDA» του Kanye West έκανε πάταγο, αλλά το πιο ξεχωριστό κομμάτι που δημιούργησε την τέλεια καταιγίδα ήταν το «Hurricane», με τους The Weeknd και Lil Baby. Με αστρική παραγωγή, το τρίο προσφέρει διαφορετικές προοπτικές για να ξεπεράσουν τις δικές τους καταιγίδες στην ιερή πίστα του hip-hop. Το Weeknd εναρμονίζεται για την πίστη του να αντέχει στα εμπόδια της ζωής, ενώ ο Lil Baby ραπάρει για την απώλεια στενών φίλων και τη μετάνοια. Μετά από αυτούς, ο West υπαινίσσεται τη δική του απιστία και ότι είναι λιγότερο επικριτικός.

6. “TO BE LOVED,” ADELE

Ενώ τα “Easy On Me” και “I Drink Wine” έχουν τραβήξει τη μεγαλύτερη προσοχή από το “30” της Adele, υπάρχει και το “To Be Loved” που είναι το υποτιμημένο χαρακτηριστικό τραγούδι του άλμπουμ. Υπάρχει μια ωμότητα στο κομμάτι που είναι σπάνιαή. Τα ισχυρά φωνητικά της 33χρονης τραγουδίστριας συνήθως ακούγονται κομψά, αλλά στο «To Be Loved», η φωνή της τρίζει.

Έχει διάρκεια 6:43″. Η Adele δεν θα έβαζε ένα τέτοιο τραγούδι στο άλμπουμ για να βγει στο ραδιόφωνο. Μάλλον, λειτουργεί ως στοιχείο κάθαρσης στο άλμπουμ. Βγαίνοντας από ένα διαζύγιο, η Adele αναγνωρίζει στο τραγούδι ότι υπάρχει δύναμη στο να αγαπάς και δύναμη στο να φεύγεις: «Είναι καιρός να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου. Το μόνο που κάνω είναι να αιμορραγώ σε κάποιον άλλο».