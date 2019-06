Δημοπρασία έργων τέχνης μέσω social media - Η γκαλερί που αλλάζει τα δεδομένα

Η Modern Artifact, η καλύτερη γκαλερί στη Μινεάπολη και σύμφωνα με τα American Art Awards στη λίστα του Top 25 των καλύτερων αμερικανικών αιθουσών τέχνης και μουσείων για το 2019, με έντονη παρουσία στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ότι θα δημοπρατήσει μέρος της συλλογής της απευθείας μέσω social media.

Ο λόγος είναι απλός: Η ελπίδα ότι στο απέραντο σύμπαν του διαδικτύου θα «συναντηθεί» με μία αναδυόμενη γενιά συλλεκτών, ανθρώπους οι οποίοι περνούν μέρος του ελεύθερου χρόνου τους «σερφάροντας» στο ίντερνετ, συνεπώς θα διευρύνει το πελατολόγιο της, ξεκινώντας πρώτα από τους followers της.

Τα τελευταία χρόνια οι «μεσαίου» μεγέθους γκαλερί αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τη «μερίδα του λέοντος» έχουν οι mega-galleries, αλλά όπως συνειδητοποιήσαμε με τον δύσκολο τρόπο, η ανάγκη «γεννάει» ευκαιρίες.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη πλατφόρμες, όπως το See You Next Thursday στο Instagram, όπου διοργανώνονται on line δημοπρασίες έργων τέχνης (την χρησιμοποιούν έμποροι έργων τέχνης, curators και καλλιτέχνες, θεωρώντας μάλιστα ότι, είναι μία μορφή «εκδημοκρατισμού» του παραδοσιακού και για τους περισσότερους, απροσπέλαστου, κόσμου των δημοπρασιών), η απόφαση της Modern Artifact, που ασχολείται με το εμπόριο έργων σύγχρονης και μοντέρνας τέχνης, αλλάζει τα δεδομένα.