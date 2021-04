Δημοσκόπηση: Τομ Χάρντι και Τζούντι Ντεντς οι κορυφαίοι Βρετανοί ηθοποιοί του 21ου αιώνα

Στην πρώτη θέση της λίστας με τις κορυφαίες γυναίκες ηθοποιούς βρίσκεται η Τζούντι Ντεντς και στη δεύτερη η Ολίβια Κόλμαν. Οι Μάγκι Σμιθ και Έλεν Μίρεν ακολουθούν. Στην πέμπτη θέση είναι η Κέιτ Γουίνσλετ, στην έκτη η Έμα Γουάτσον, στην έβδομη η Έλενα Μπόναμ - Κάρτερ και στην όγδοη η Έμιλι Μπλαντ. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Τζούλι Γουόλτερς και η Κίρα Νάιτλι.

Στη λίστα των κορυφαίων βρετανικών ταινιών του 21ου αιώνα βρίσκονται επίσης: «Οι Άθλιοι» του Βρετανού σκηνοθέτη Τομ Χούπερ, «Δουνκέρκη», «Πάντιγκτον», «Η θεωρία των πάντων» και «1917».

Το βρετανικό κοινό έδειξε επίσης προτίμηση στην ταινία του Ντάνι Μπόιλ «28 Days Later», το φιλμ κινουμένων σχεδίων Γουάλας και Γκρόμιτ, «Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit» και στο δράμα «This Is England» του 2006.

Σύμφωνα με το ΝΜΕ, εννέα στους δέκα ερωτηθέντες δήλωσαν ότι αισθάνονται υπερηφάνεια όταν βρετανική ταινία κερδίζει βραβείο.