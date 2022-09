Δεν μπορεί να «δει» αριθμούς μετά από σπάνια εγκεφαλική νόσο

Schuberta et al.

Schuberta et al.

Σε μια ερευνα του 2020 που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), μια ομάδα ερευνητών περιγράφει πώς εξετάζοντας τον ασθενή κατάλαβαν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος του επεξεργάζεται τις εικόνες.