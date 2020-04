Διαδικτυακό Συνέδριο για την επόμενη μέρα και τις αλλαγές στις επιχειρήσεις από την GEP

H GEP αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία που διαθέτει επιχειρεί να συνδράμει στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων που αφορούν στις επιχειρήσεις εν καιρώ πανδημίας και συγκεκριμένα στο πως θα προφυλάξουν με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό τους και το χώρο εργασίας τους.



Το διαδικτυακό συνέδριο απευθύνεται σε ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα και θα παρέχει στους συμμετέχοντας χρήσιμες κατευθύνσεις, συμβουλές και οδηγίες για την ασφαλή επιστροφή στους χώρους εργασίας κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων εναντίον της διάδοσης του COVID -19.



Ακολουθεί το πρόγραμμα του συνεδρίου:



• WHY YOU NEED TO ACT NOW – 16:00-16:40

Health & Safety: your new strategic pillar | George Lambrinos, CEO GEP Group

The psychological impact of the pandemic and the changing role of HR | Tatiana Tounta, CEO Hellas EAP

Health and safety as the new novel asset of corporate reputation | Dimitris Michopoulos, Managing Director Weber Shandwick



• HOW TO DESIGN YOUR SAFE PLAN OF RETURN – 16:40-16:50

Turn expectations into short, mid and long-term actions | George Lambrinos, CEO GEP Group



• WHAT ARE YOUR PLAN COMPONENTS – 16:50-17:15

Health & Safety guidelines and procedures | Valia Tsopoki, Scientific Manager- Health Department GEP

Safe workspace; interventions & improvements | Alex Athanassoulas, CEO STIRIXIS Group



Για να συμμετέχετε στο διαδικτυακό συνέδριο της GEP παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε άμεσα την εγγραφή σας εδώ.