«Διάδοχοι» της ανθρωπότητας; Ποια ζώα έχουν μπει στη δική τους «Λίθινη Εποχή»

Dorit Bar-Zakay via Getty Images

Dorit Bar-Zakay via Getty Images

Στο κάθε είδος πρωτεύοντος θηλαστικού, η χρήση εργαλείων είναι μια συμπεριφορά που μαθαίνεται κοινωνικά. «Έχει γίνει μέρος της κουλτούρας τους» είπε η Καταρίνα Αλμέιντα Γουόρεν, αρχαιολόγος πρωτευόντων στο University of Oxford, που μελετά τους χιμπατζήδες. Διαφορετικές ομάδες χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία. Κάποιες ομάδες χιμπατζήδων, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν έναν βράχο «σφυρί» σε έναν βράχο «αμόνι» για να σπάνε καρύδια.

Οι χιμπατζήδες χρησιμοποιούν εργαλεία ως «σφυριά» και «αμόνια» εδώ και χιλιετίες. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2007 στο Proceedings of the National Academy of Sciences, οι χιμπατζήδες στην Ακτή Ελεφαντοστού είχαν τέτοια εργαλεία πριν 4.300 χρόνια. «Η “Λίθινη Εποχή των Χιμπατζήδων” είναι προγενέστερη της εμφάνισης χωριών αγροτών σε αυτό το τμήμα του αφρικανικού δάσους της βροχής» έγραψαν οι ερευνητές.