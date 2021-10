Dialectica: Στο top 10 των εταιρειών με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ευρώπη

Η ανάδειξη αυτή αποτελεί την τρίτη κατά σειρά αναγνώριση της εταιρείας σε Ελλάδα και Ευρώπη μέσα στο 2021 τόσο για το καινοτόμο business model της όσο και για την ανθρωποκεντρική στρατηγική που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα στις αρχές του χρόνου η Dialectica συμπεριλήφθηκε στη λίστα των Financial Times με τις 1.000 Ταχύτερα Αναπτυσσόμενες Εταιρείες στην Ευρώπη και τον Απρίλιο αναγνωρίστηκε ως Best Workplace από το Great Place to Work® Hellas για δεύτερη συνεχή χρονιά.