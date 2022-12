Διοίκηση Σχολικών Μονάδων: Διευθυντικά Στελέχη ως Μάνατζερς

Catherine McQueen via Getty Images

Catherine McQueen via Getty Images

Ο καθηγητής Ouchi και η ερευνητική του ομάδα αφού εξέτασαν το στυλ διοίκησης Διευθυντικών στελεχών σε 223 σχολικές μονάδες 6 διαφορετικών πόλεων των ΗΠΑ και του Καναδά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «η εκπαιδευτική επίδοση ενός σχολείου, αφήνοντας κατά μέρος τις άλλες παραμέτρους, μπορεί να επηρεαστεί πιο άμεσα από τον τρόπο διεύθυνσης του σχολείου ή, εκφραζόμενο από μια άλλη οπτική γωνία, η φιλοσοφία και το στυλ διεύθυνσης είναι αυτά που σχετίζεται άμεσα με την επιτυχημένη απόδοση ενός Σχολείου» (Ouchi, W.G., 2003, Making Schools Work. New York: Simon & Schuster).

Σημαντικές είναι επίσης οι 5 επισημάνσεις που έκανε η ειδική «έκθεση» του Wallace Foundation η οποία δημοσιεύθηκε το 2013 με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων ως Ηγέτες» (The School Principle as a Leader):

Η «Πρόκληση» της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Είναι γνωστό ότι η θεώρηση και εκτίμηση των στελεχών της Ελληνικής εκπαίδευσης ως μάνατζερ εμφανίσθηκε στην Ελλάδα με μεγάλη καθυστέρηση συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης που είχαν υιοθετήσει αυτή την εκτίμηση πριν αρκετές δεκαετίες. Καθυστέρηση σημειώθηκε επίσης συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης στην αναγνώριση παιδιών και εφήβων, που εντάσσονται μετά από σχετικές διαγνώσεις στην κατηγορία ατόμων με «αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (διεθνώς χρησιμοποιείται ο όρος «Individuals with Special Educational Needs and Disability» – SEND).