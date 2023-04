Διοργάνωση “Greece is The Destination” από την Energizing Greece

. Δύναμη Προσφοράς

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου έλαβε χώρα στο Domotel Kastri η τρίτη δράση Energizing Greece με την εκκίνηση της πρωτοβουλίας Greece is The Destination!

Παρευρέθηκαν εκλεκτοί εκπρόσωποι της Πολιτικής και της Επιχειρηματικής ζωής της χώρας, καθώς και επιφανείς Ακαδημαϊκοί, αγκαλιάζοντας θερμά το μήνυμα της διοργάνωσης “Let’s come together to conquer the Future”.

Προσωπικότητες με μακρά διαδρομή, παρουσίασαν θέσεις και απόψεις που ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας

Οι άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκαν οι ομιλίες ήταν διευρυμένοι, καθώς στόχος όλων είναι η διαμόρφωση πεδίων που η σύνδεση τους ενισχύει την δυναμική ανάδειξης της Ελλάδας Διεθνώς.

Με πυρήνα έμπνευσης το “Greece has a strong voice” όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην διοργάνωση Greece is The Destination, συμμετείχαν ενεργά, με ενθουσιασμό και με την πεποίθηση ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ο προορισμός.

Αποστολή του Greece is The Destination είναι να αναδείξει την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως, ως προορισμό με ευρεία μοναδικότητα.

Η πρωτοβουλία Greece is The Destination είναι μια γιορτή πρωτοποριακής ανάπτυξης, διαχρονικής δημιουργίας και φυσικής ομορφιάς.

Μια διεθνής πλατφόρμα έργων και στόχων, που επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των επενδυτικών προκλήσεων και στη διαχείρισή τους σε όλα τα επίπεδα, με κινητήρια δύναμη την τουριστική βιομηχανία.

Παρουσιάζοντας συνδυασμένα επιτεύγματα του Επιχειρηματικού και του Ακαδημαϊκού κόσμου, του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, που συμβάλλουν κεντρικά και περιφερειακά στην ανάπτυξη της Ελλάδας, το GITD στοχεύει να αναδείξει μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και πρωτοπόρας αναβάθμισης.

. EUROKINISSI

Το Brand Greece έχει ανυπολόγιστη παγκόσμια αξία.

Οι ασύγκριτες φυσικές ομορφιές της Ελλάδας και η διαχρονική της αξία προσφέρουν ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον παγκόσμιο χάρτη.

Στόχος είναι η πρωτοβουλία GITD να είναι μια κινητοποίηση που προάγει τη σκέψη με τη δράση, την ανάπτυξη με την αριστεία, ώστε το Brand Greece να διασφαλίζει την μέγιστη αποδοχή Διεθνώς.

Με προσεκτικό σχεδιασμό, ουσιαστική δέσμευση και ευρείες συμπράξεις όλοι προσδοκούν στην συνεχή ενίσχυση της ανάδειξης των προοπτικών της Ελλάδας για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα, στον εντοπισμό νέων, καινοτόμων, πρωτοποριακών επιχειρηματικών ευκαιριών, στην προώθηση στρατηγικών κινητοποίησης και δράσης επιχειρηματιών και εν γένει επενδυτών που επιθυμούν να διαθέσουν όλο και περισσότερους πόρους.

Παναγιώτης Καταραχιάς, Μαρία Θεοφανοπούλου, Νικόλας Παπαζήσης, Ολυμπία Αναστασοπούλου, Δημήτρης Μιχόπουλος, Ελένη Ζορμπά, Στέλλα Σαμαρτζή, Κορίνα Σαίας Δύναμη Προσφοράς

Η συμβολή της επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και πολιτικής κοινότητας είναι σημαντική στην ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών, καινοτόμας φιλοσοφίας και δημιουργίας, πρωτοπόρων εργαλείων και μεθόδων, λειτουργιών με συμπράξεις, καθώς και στην ενίσχυση σημαντικών δεσμών και στην ενδυνάμωση παραγόντων που συντελούν στο να χτίσουμε και να αναδείξουμε όλοι μαζί την μοναδικότητα της Ελλάδας στο Διεθνές στερέωμα.

Χρίστος Δήμας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Παναγιώτης Κετικίδης, Χρήστος Γιορδαμλής Δύναμη Προσφοράς

Η Ελλάδα μπορεί και το κάνει, να αγκαλιάζει, να δημιουργεί και να προσφέρει αξία μέσω του DNA της και μέσω κάθε δυναμικής και καινοτόμας διαδρομής, ως μοναδικός παγκόσμιος προορισμός.

Το στίγμα με ηχηρά μηνύματα για την ισχυρότατη δυναμική της Ελλάδας έδωσαν:

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Ολυμπία Αναστασοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθανάσιος Κυριαζής και η Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου.

Moderators της βραδιάς στα επτά roundtables ήταν προσωπικότητες της επιχειρηματικής ζωής, με μακρά διαδρομή και αξιοσημείωτο αποτύπωμα ο καθένας στο χώρο που δραστηριοποιείται:

Η Πρόεδρος της Επιτροπής “Εκπαίδευση – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα” και Ταμίας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Λίτσα Παναγιωτοπούλου, η Αντιπρόεδρος και Εκτελεστική Διευθύντρια της εταιρείας STIRIXIS Group, Έλενα Κυρνασίου, ο Ιδρυτής και Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας Dimitris Michopoulos Reputation Management Firm, Δημήτρης Μιχόπουλος, ο Πρόεδρος του οργανισμού SBC, Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας STIRIXIS Group και Ιδρυτής του οργανισμού Metallaxis.org Systems Thinker, Αλέξανδρος Αθανασούλας, ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού Hermes – Air Transport, Κώστας Ιατρού, η Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, Γεωργία Καρτσάνη, η Επικεφαλής των Special Editions της Huffingtonpost.gr και Ιδρύτρια της Δύναμης της Προσφοράς, Έμη Λιβανίου – Ζησιοπούλου.

. Δύναμη Προσφοράς

Ακαδημαϊκοί, Επιχειρηματίες, Υψηλόβαθμα Στελέχη της αγοράς, μίλησαν, οραματίστηκαν την Ελλάδα του αύριο, μια Ελλάδα που όλα όσα προσφέρει την τοποθετούν στον Διεθνή χάρτη ως μοναδικό προορισμό.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στο 3ο Energizing Greece – Greece is The Destination, ήταν η απονομή τιμής στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Κύριο Γιώργο Ατσαλάκη.

Το έργο, οι γνώσεις, η αφοσίωση του στην επιστήμη του, η συνεισφορά του, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αποτελούν έμπνευση για όλους.

To τρίτο Energizing Greece και την πρωτοβουλία Greece is The Destination υποστήριξαν:

STRATEGIC PARTNERS:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, CEO CLUBS GREECE, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, CITY OF ATHENS – THIS IS ATHENS, THESSALONIKI CONVERSION BUREAU

LEADING SPONSORS:

EPSILON NET, ELPEDISON, STIRIXIS GROUP

KEYSTONE SPONSORS:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, GOLDAIR, MARINE TOURS, OPEN BET, DOMOTEL HOTEL & RESORTS, GRAND HOTEL PALACE, ZELA ZET, SKY EXPRESS

ΜΑΙΝ CONTRIBUTORS:

GRIN GROWTH, PANFLOW, VIOS, PRISMA ELECTRONICS, SEEMS , VIVIFY, ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, MANIFEST FACILITY MANAGEMENT

OFFICIAL SUPPORTERS:

ΚΟΡΠΗ, ΟΛΥΜΠΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, MALFY GIN, LOULIS FOOD IGREDIENTS, COFFEE LAB, DELIFRANCE , LYKOS WINERY

MEDIA SPONSORS: