Δώδεκα νέα βιβλία ξένης λογοτεχνίας (και όχι μόνο) για τον Νοέμβριο: Η HuffPost προτείνει

Πολυγραφότατος, πέρα από τους Βαρβάρους της Ευρώπης (Europe’s Barbarians, AD 200–600, 2009), μία από τις σημαντικότερες συνθετικές προσεγγίσεις στο ιστορικό ζήτημα των βαρβάρων, έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων, τα έργα Britain in the First Millennium (2001), The Franks (1988), Gregory of Tours: Life of the Fathers (1985) κ.ά., καθώς και πλήθος άρθρα για την αρχαιο­λογία, την τέχνη και την ιστορία της πρώιμης μεσαιωνικής Ευρώπης. Παράλληλα, ως ενθουσιώδης οπαδός της επιστημονικής φαντασίας και της λογοτεχνίας του φανταστικού, έχει δημοσιεύσει βραβευμένες μελέτες για την ιστορία του είδους, όπως τα The Cambridge Companion to Fantasy Literature (επιμ., 2012) και A Short History of Fantasy (2012), και τα δύο σε συνεργασία με τη Φάρα Μέντλεσον. Το 2017 η Διεθνής Ένωση για το Φανταστικό στις Τέχνες τον τίμησε με το Distinguished Scholarship Award.