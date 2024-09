Η Αλεξάνδρα Κούμπα: Μια Ελληνίδα σχεδιάστρια τρισδιάστατων χώρων και αντικειμένων

Το 2008 δημιούργησε την “Myi4d”(my eye for design”), εταιρεία διακόσμησης εσωτερικών χώρων και η οποία περιλάμβάνε και το χώρο έκθεσης που κατοχυρώθηκε ως η πρώτη Γκαλερί Διακοσμητικών Τέχνών 20ου αιώνα στην Ελλάδα.

Η Αλεξάνδρα με την εταιρεια της “Myi4d” ήταν η κύρια εταιρεία σχεδιασμού των Κοσμημάτων και Αξεσουάρ των Special Olympics Παγκόσμιοι Αγώνες Αθήνα 2011. To 2013 συνεργάστηκε με την σχεδιάστρια Tia Cibani στο fashion week SS13 της Νέας Υόρκης και για τους Ολυμπιακους αγωνες του Λονδινου για την εταιρεια LINKS of London.

Η Αλεξάνδρα Κούμπα αποφοίτησε από το Boston University με πτυχίο BSc στην Eπιχειρησιακή Επικοινωνία, μετέπειτα ολοκλήρωσε το πτυχίο της στο Interior design στο Parsons New School for Design στη Νέα Υόρκη και τέλος αποφοίτησε από το ΜΒΑ πτυχίο του Bocconi School of Management στο Μιλάνο.