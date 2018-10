Η Άννα Μπερνς κέρδισε το Man Booker Prize με το τρίτο της μυθιστόρημα, Milkman

Associated Press

Η Άννα Μπερνς με το βιβλίο της Milkman κέρδισε το σημαντικό λογοτεχνικό βραβείο Man Booker την Τρίτη: Η βορειοϊρλανδή συγγραφέας απέσπασε την τιμητική διάκριση με μόλις το τρίτο της πλήρους έκτασης μυθιστόρημα.

Το Milkman («Ο γαλατάς»), η πλοκή του οποίου εκτυλίσσεται σε μια πόλη χωρίς όνομα κατά τη διάρκεια των αιματηρών ταραχών στη Βόρεια Ιρλανδία, έχει στο επίκεντρό του την ενηλικίωση ενός συνεσταλμένου κοριτσιού, το οποίο κρύβεται στα βιβλία για να αποφύγει τη βία γύρω του, και την ερωτική σχέση του με έναν άνδρα πολύ μεγαλύτερό του.

Η 56χρονη συγγραφέας, που γεννήθηκε στο Μπέλφαστ, παρέλαβε το βραβείο από την δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα, σύζυγο του πρίγκιπα Καρόλου, μαζί με το χρηματικό έπαθλο των 50.000 λιρών (περίπου 57.000 ευρώ).

Η Μπερνς έγινε έτσι η πρώτη συγγραφέας από τη Βόρεια Ιρλανδία στην οποία απονεμήθηκε το επίζηλο Man Booker Prize, που δίνεται κάθε χρόνο για το σημαντικότερο λογοτεχνικό έργο στην αγγλική γλώσσα.

Η κριτική επιτροπή χαρακτήρισε το Milkman «μοναδικό», ένα έργο που «κανείς μας δεν έχει διαβάσει τίποτα σαν κι αυτό μέχρι σήμερα», εξηγώντας ότι «η πολύ ξεχωριστή φωνή» της μυθιστοριογράφου «αμφισβητεί κάθε συμβατική λογική και μορφή με μια εκπληκτική πρόζα που σε απορροφά».

Είναι μια ιστορία «βαρβαρότητας, σεξουαλικού σφετερισμού και αντίστασης, πλεγμένη με σαρδόνιο χιούμορ. Βαλμένη σε μια κοινωνία διχασμένη, η οποία στρέφεται εναντίον του εαυτού της», η πλοκή «εξερευνά τις ύπουλες μορφές που μπορεί να πάρει η καταπίεση στην καθημερινή ζωή».

Το Milkman — γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο — περιέχει προφανώς στοιχεία από τα προσωπικά βιώματα της ιδίας της Μπερνς, γεννημένης στο Μπέλφαστ το 1962, αφού μεγάλωσε την περίοδο που η σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία, που μαινόταν για τρεις δεκαετίες, έφθανε στην κορύφωσή της. Η βράβευσή της επίσης έλαβε χώρα ενώ το Brexit εγείρει φόβους περί αναζωπύρωσης των εντάσεων.

Η Μπερνς, η οποία ζει σήμερα στο Σάσεξ, στη νότια Αγγλία, κέρδισε άλλους πέντε φιναλίστ, ανάμεσά τους τα φαβορί των γραφείων στοιχημάτων: τη Νταίζη Τζόνσον, 27 ετών, που διεκδικούσε το βραβείο με το Everything Under, αλλά και τον Αμερικανό Ρίτσαρντ Πάουερς, με το οικολογικό μυθιστόρημα The Overstory.