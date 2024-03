Η Apple κάνει την ανάγκη - φιλότιμο: «Ναι» στο download των apps από το Διαδίκτυο στην Ευρώπη

NurPhoto via Getty Images

Apple: Περισσότερη...ευελιξία

Ο νόμος της ΕΕ που τρόμαξε τους γίγαντες

Ο νέος ευρωπαϊκός νόμος στοχεύει να περιορίσει τις μεγαλύτερες πλατφόρμες του Διαδικτύου, οι οποίες συνδέονται με τις ισχυρότερες και πλουσιότερες εταιρείες νέας Τεχνολογίας. Οι πέντε πλατφόρμες που μπήκαν στο τραπέζι είναι αυτές που χρησιμοποιούν ίσως οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη: Η Αναζήτηση Google (Google Search) της Alphabet Inc., το App Store της Apple, η αγορά της Amazon.com Inc. και το Facebook της Meta Platforms Inc. σε μια προσπάθεια βελτίωσης του ανταγωνισμού. Αυτές οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με μια σειρά κανόνων - διαφορετικά αντιμετωπίζουν σημαντικές κυρώσεις (πρόστιμα) έως και 10% επί των ετήσιων παγκόσμιων εσόδων μιας εταιρείας ή έως και 20% για τους υποτροπιάζοντες.