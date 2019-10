Η απρόσμενη συνάντηση της Λίζα Γκέραρντ με μία από τις κορυφαίες χορωδίες γυναικών στον κόσμο

Μια ιδιαίτερη παράσταση που έχει μαγέψει όλους όσοι αγαπούν την μουσική του κόσμου έρχεται και στην Αθήνα, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, στο Christmas Theater. Η τραγουδίστρια των Dead Can Dance αλλά και του soundtrack της ταινίας «Μονομάχος» Λίζα Γκέραρντ συναντά μια από τις κορυφαίες χορωδίες γυναικών στον κόσμο με τίτλο «The Mystery Of the Bulgarian Voices».

H παράσταση βασίζεται στον συνδυασμό μοναδικών φωνών - τραγουδιστών από τη χορωδία «The Mystery Of The Bulgarian Voices», της Λίζα Γκέραρντ και του παγκόσμιου πρωταθλητή του beatboxing (η τέχνη της παραγωγής φωνητικών ήχων σε μίμηση μουσικών οργάνων, κατά κύριο λόγο κρουστών) - Skiller, Αλεξάνταρ Ντεγιάνοφ. Η ανθρώπινη φωνή - ως μία από τις πιο ισχυρές ανθρώπινες εκφράσεις - αποτελεί το κέντρο αυτού του μουσικού ταξιδιού.

Το 1952 ιδρύθηκε, στην Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία η χορωδία «Το μυστήριο των βουλγαρικών φωνών». Η χορωδία προτάθηκε πολλές φορές για το βραβείο Γκράμι το οποίο έλαβε τελικά το 1990, με το δίσκο του «The Mystery Of the Bulgarian Voices» - Volume II», την επιμέλεια του οποίου είχε ο Μαρσέλ Σελιέ. Η έκδοση της συλλογής γίνεται το 1987 και κάνει διάσημο το μουσικό σχήμα σε όλο τον κόσμο.

Το σημείο εκκίνησης είναι η βουλγαρική λαογραφική παράδοση, η οποία είναι μία από τις αρχαιότερες μουσικές παραδόσεις στην Ευρώπη, με ιστορία χιλίων χρόνων. Τα λαϊκά τραγούδια εμπνέονται από την κοινωνική ζωή και τις τελετουργίες της ζωής. Η μοναδικότητα του τραγουδιού και των φωνών ως μετάδοση βαθιών ανθρώπινων συναισθημάτων, είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της βουλγαρικής λαογραφίας.

Οι τραγουδιστές σε κάθε γεωγραφική περιοχή της Βουλγαρίας έχουν τα δικά τους ηχητικά και μουσικά χαρακτηριστικά (μελωδικά και αρμονικά). Κάθε τραγουδιστής της χορωδίας προέρχεται από μια διαφορετική περιοχή της χώρας και έχει δικό του ήχο. Σε συνδυασμό με τις άλλες δίνει τον μοναδικό ήχο της χορωδίας. Έχουν ποικίλες ηλικίες. είναι μητέρες, κόρες, αδελφές και ίσως μερικές γιαγιάδες. Και είναι όλες ξεχωριστές. Το μυστήριο των βουλγαρικών φωνών συγκλονίζει και μας καλεί σε ένα συγκινητικό ταξίδι γεμάτο με ήχους που αναβλύζουν από την ανθρώπινη ψυχή. Όπως έχει πει και ο πρώτος μαέστρος της Μπορίς Πετρόφ: «Η φωνή είναι εκείνη που μοιάζει περισσότερο με την ψυχή».