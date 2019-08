Η Αθήνα καλωσορίζει το κορυφαίο βιβλιοθηκονομικό γεγονός

Με το βλέμμα στραμμένο στην ψηφιακή εποχή και σε όσα μπορούν οι νέες τεχνολογίες να προσφέρουν στις βιβλιοθήκες, στην εκπαίδευση και την έρευνα, ξεκινά στην Αθήνα το πολυαναμενόμενο 85ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) με θέμα «Libraries: dialogue for change» («Βιβλιοθήκες: διάλογος για αλλαγή»).

Πρόκειται για το σημαντικότερο γεγονός στο χώρο των βιβλιοθηκών, που διοργανώνεται από την IFLA με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Θα λάβει χώρα από το Σάββατο 24 έως την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Aθηνών και θα συμμετάσχουν σε αυτό σχεδόν 3.500 σύνεδροι από 135 χώρες.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συνέδρων θα βρεθούν για επτά ημέρες ζητήματα όπως: η στάση των βιβλιοθηκών και της IFLA απέναντι σε σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, η συμβολή της τεχνολογίας στην ανοιχτή προσβασιμότητα στην πληροφορία, ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην ανάπτυξη της έρευνας και των επιστημών, αλλά και στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής (υγεία, βιοεπιστήμες).

Εξάλλου, στις θεματικές του συνεδρίου διερευνάται και ο νέος ρόλος των βιβλιοθηκονόμων για την προώθηση της ερευνητικής διαδικασίας, αλλά και η ευελιξία που πρέπει πλέον να διαθέτουν στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, προκειμένου να είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με την κοινωνία μέσω αποτελεσματικών μεθόδων διάχυσης της γνώσης.

Με αφορμή τη διοργάνωση του συνεδρίου διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο προσυνεδριακές συναντήσεις, εστιασμένες σε επιστημονικά βιβλιοθηκονομικά θέματα. Επίσης, στις 30 Αυγούστου οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν μία ή και παραπάνω από 70 βιβλιοθήκες εντός και εκτός Αττικής, που θα τους ανοίξουν τις πόρτες τους. Λαμβάνει χώρα, παράλληλα, διεθνής έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του συνεδρίου, στην οποία συμμετέχουν 70 περίπου εκθέτες. Εκεί, οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις τεχνολογίες αιχμής και να αναζητήσουν προϊόντα που θα εμπλουτίσουν το έργο τους.

Το συνέδριο πλαισιώνεται από πολιτιστικά δρώμενα με τη συμμετοχή διακεκριμένων καλλιτεχνών και σχημάτων (Λύκειον των Ελληνίδων, Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων, Σοφία Σπυράτου, Eστουδιαντίνα). Στον εκθεσιακό χώρο θα υπάρξουν και καλλιτεχνικές δραστηριότητες καλλιγραφίας, βιβλιοδεσίας και διαδραστικής παρέμβασης με τίτλο Metalibrary.

Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και καθοριστική για την ανάληψή του υπήρξε η συμβολή του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων. Επίσης, η διοργάνωσή του υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων (OΠΑΝΔΑ), ενώ για την υλοποίησή του πολύτιμη είναι η συνεισφορά 250 περίπου εθελοντών.

Mέγας Δωρητής του συνεδρίου είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το ΙΣΝ μαζί με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) προσφέρουν επίσης τη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης της 27ης Αυγούστου.

Info

85o Διεθνές Συνέδριο της IFLA

«Libraries: dialogue for change»

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

24-30 Αυγούστου 2019

Ιστοσελίδα συνεδρίου: https://2019.ifla.org/

Πληροφορίες για το συνέδριο: iflathens19@gmail.com

Ιστοσελίδα IFLA: https://ifla.org/