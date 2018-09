Η ατζέντα του τριημέρου: Από το Ηρώδειο και το Ξέφωτο μέχρι την Ταράτσα του Φοίβου

PeopleImages via Getty Images

Ο Σουηδός τραγουδοποιός και τραγουδιστής ακούστηκε πρώτη φορά στα ραδιόφωνα πέρσι το καλοκαίρι με το κομμάτι του «Let Me Go» και έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό με την πρόσφατη επιτυχία του «The Weight Is Gone», έχοντας αποσπάσει εγκωμιαστικές κριτικές σε Ευρώπη και Αμερική. Μετά το sold out στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, που παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο, θα δώσει δύο παραστάσεις, 14 και 15 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Βράχων. Ηλέκτρα η Αλεξία Καλτσίκη, Ορέστης ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Πυλάδης ο Μάριος Παναγιώτου, Χρυσόθεμις η Ελένη Μολέσκη, Κλυταιμνήστρα η Μαρία Ναυπλιώτου, Αίγισθος ο Χρήστος Λούλης.