Η δύναμη των δακρύων: Περιέχουν ουσία που καταπραΰνει την επιθετικότητα

The power of tears. Shani Agron, @Sci_CadM &co @LabWorg show that human tears contain a chemical signal that activates human #OlfactoryReceptors, alters activity in an olfaction-#aggression brain network, and lowers male #AggressiveBehavior #PLOSBiology https://t.co/BhiNQY4zMI pic.twitter.com/e5QsGkGixw