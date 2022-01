Η Εύα Καϊλή εκλέχτηκε αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου

Ο υποψήφιος του Κόμματος της Αριστεράς, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος από το 2014 Δημήτρης Παπαδημούλης, δεν κατάφερε να περάσει το όριο για να επανεκλεγεί καθώς έλαβε 299 ψήφους και η τύχη του θα εξαρτηθεί στον δεύτερο γύρο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Α’ γύρου:

Othmar KARAS (EPP, AT) 536

Pina PICIERNO (S&D, IT) 527

Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) 517

Ewa KOPACZ (EPP, PL) 467

Eva KAILI (S&D, EL) 454

Evelyn REGNER (S&D, AT) 434

Rainer WIELAND (EPP, DE) 432

Katarina BARLEY (S&D, DE) 426

Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ) 406

“Συγχαρητήρια για την εκλογή σου! Για πρώτη φορά από το 2014 το Κίνημά μας θα έχει Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα” αναφέρει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.