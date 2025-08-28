Τρεις άνδρες που είχαν πάει για μπάνιο στην παραλία «Τζίτζικας» στο Νότιο Πήλιο τσακώθηκαν και δοκίμασαν να λύσουν τις διαφορές τους με την χρήση βίας, όταν οι δύο εξ’ αυτών αποφάσισαν να βγάλουν τα μαγιό τους και να κάνουν γυμνισμό.

Ένας τρίτος άνδρας που βρισκόταν στη συγκεκριμένη παραλία μαζί με την οικογένειά του, έκανε παρατήρηση στους δύο άνδρες και ακολούθησε συμπλοκή. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα και οι τρεις άνδρες άρχισαν να σπρώχνονται και να χτυπούν ο ένας τον άλλον, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων λουόμενων.

Παρευρισκόμενοι κάλεσαν την Αστυνομία, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε τους τρεις άνδρες. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν μεταξύ άλλων προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο γυμνιστές υπέβαλαν μήνυση στον άνδρα που τους επιτέθηκε, ενώ εκείνος απάντησε με αντιμήνυση, με αποτέλεσμα οι τρεις τους να περάσουν τη νύχτα στο κρατητήριο. Χθες (27/8) οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο.

Πηγή: The Newspaper