Η Ευρώπη «ζυγίζει» ρίσκο και οφέλη του εμβολιασμού των παιδιών για COVID-19

Οι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να μελετούν μία απόφαση σχετικά με το εάν και πότε θα εμβολιάσουν τα παιδιά κατά του COVID-19, εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με την ασφάλεια και τον εφοδιασμό, αλλά και εν μέσω απεγνωσμένων εκκλήσεων για περισσότερα εμβόλια από περιοχές που έχουν πληγεί σε όλο τον κόσμο. Μετά από μια αργή εκκίνηση, τα προγράμματα εμβολιασμού για τους εφήβους της ευρωπαϊκής ηπείρου ηλικίας 16 ετών και άνω βρίσκονται σε εξέλιξη. Η προσθήκη παιδιών, τα οποία είναι λιγότερο επιρρεπή σε σοβαρή νόσηση COVID-19, που ίσως γίνουν όμως φορείς της ασθένειας, θα μπορούσε να βοηθήσει την Ευρώπη να ελέγξει επιτέλους την πανδημία. Ωστόσο, πολλοί αξιωματούχοι υγείας σε όλη την Ευρώπη δήλωσαν ότι συνεχίζουν να σταθμίζουν τον χαμηλό κίνδυνο σοβαρής νόσου COVID-19 μεταξύ των παιδιών, έναντι των οφελών για την ευρύτερη κοινωνία που θα συνοδεύουν τον εμβολιασμό τους. «Ατομικά, τα παιδιά και οι νέοι έχουν λιγότερα οφέλη από τον εμβολιασμό σε σύγκριση με τους ενήλικες”, δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής ελέγχου κρουσμάτων από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, Geir Bukholm. «Ο εμβολιασμός για την επίτευξη της ανοσίας της αγέλης είναι επίσης μια πτυχή», πρόσθεσε. «Πρέπει να προτείνουμε τον εμβολιασμό των παιδιών για να ανακτήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης;» Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πάνω από το 60% των ενηλίκων έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση, τα παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών άρχισαν να λαμβάνουν το εμβόλιο Pfizer / BioNTech αυτόν τον μήνα. Τα παιδιά στον Καναδά εμβολιάζονται επίσης.

Γάλλος υπουργός Υγείας: Πρέπει πρώτα να κάνουν το εμβόλιο οι ενήλικες.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) εξακολουθεί να εξετάζει το εμβόλιο Pfizer / BioNTech για παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών, ενώ από την δική της πλευρά η Moderna σχεδιάζει να ζητήσει έγκριση ήδη από τον επόμενο μήνα. Στη Γαλλία, η στρατηγική ανοίγματος κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να περιλαμβάνει τον εμβολιασμό παιδιών, δεδομένου ότι τα μοντέλα της απαιτούν εμβολιασμό για το 90% του πληθυσμού, ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνιση επιδημίας, ανέφερε το Ινστιτούτο Παστέρ. Μέχρι τις 20 Μαΐου, ωστόσο, μόνο το 18% του ενήλικου πληθυσμού της Γαλλίας είχε λάβει και τις δύο δόσεις ενός εμβολίου για κορονοϊό. Μια πηγή κοντά στη γαλλική επιστημονική επιτροπή που συμβουλεύει την κυβέρνηση δήλωσε στο Reuters ότι τα μέλη της αξιολογούν διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων για παιδιά ηλικίας 16 έως 18 ετών από τον Ιούνιο και για τα μικρότερα παιδιά από τον Σεπτέμβριο, καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. «Μια ξεκάθαρη απάντηση από μένα είναι: Ίσως, και σε κάθε περίπτωση, όχι τώρα», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Υγείας Olivier Veran την περασμένη εβδομάδα, όταν ρωτήθηκε για τον εμβολιασμό μικρότερων παιδιών. «Πρέπει πρώτα να κάνουν πρώτα το εμβόλιο οι ενήλικες.» Η Ιταλία θα μπορούσε να ξεκινήσει μέχρι τον Ιούλιο, αλλά η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από μια ομάδα γιατρών και δικηγόρων που απαιτούν «μορατόριουμ» για τα παιδιά, λόγω αυτού που αποκαλούν έλλειψη δεδομένων μακροπρόθεσμης ασφάλειας. «Για τα παιδιά είναι επιστημονικά σαφές ότι δεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη», δήλωσε στο Reuters ο Eugenio Serravalle, παιδίατρος και πρόεδρος της ομάδας «Ένωση Μελετών και Πληροφοριών Υγείας».

Ηθικές υποχρεώσεις Οι αρχικές κλινικές δοκιμές των εμβολίων Pfizer και Moderna σε παιδιά έδειξαν ότι είναι πολύ αποτελεσματικές στην πρόληψη του COVID-19 και δεν προέκυψαν νέες ανησυχίες για την ασφάλεια, πέρα ​​από τις παρενέργειες που τεκμηριώθηκαν σε ενήλικες, συνήθως πονοκέφαλος, κόπωση, πόνοι στο σώμα και ρίγη. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ εξετάζουν αναφορές ότι ορισμένοι νέοι έχουν αναπτύξει μυοκαρδίτιδα, μια φλεγμονή του καρδιακού μυός, αφού εμβολιάστηκαν. Στην Ελβετία, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ελπίζουν να εμβολιάσουν παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών από το καλοκαίρι, εν αναμονή της έγκρισης ενός νέου κανονισμού.

«Ο γιατρός μου λέει να προχωρήσω, αν και θα παραδεχτώ ότι το μητρικό μου ένστικτο δεν μπορεί παρά να με κάνει να σκέφτομαι: Τι γίνεται αν...»

Ενώ το πρόγραμμα εμβολιασμού της Βρετανίας περιλαμβάνει περίπου 400.000 εμβολιασμούς καθημερινά και περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού έχει ήδη εμβολιαστεί, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί κάτι ανάλογο για τα άτομα κάτω των 16 ετών, με την κυβέρνηση να λέει ότι θα καθοδηγηθεί από τους ειδικούς. Η προοπτική των παιδιών να σηκώσουν τελικά τα μανίκια τους, ήδη απασχολεί έντονα γονείς όπως η Μαρία Λουίζ Πραντέν, γιατρός στη βόρεια γαλλική πόλη Λιλ με δύο αγόρια, ηλικίας 11 και 14 ετών.

«Ο γιατρός μου λέει να προχωρήσω, αν και θα παραδεχτώ ότι το μητρικό μου ένστικτο δεν μπορεί παρά να με κάνει να σκέφτομαι: Τι γίνεται αν...», είπε. Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε από τα δυτικά έθνη να καθυστερήσουν τον εμβολιασμό των παιδιών και αντί αυτού, να δωρίσουν δόσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες.

