Η εκδήλωση του ΕΟΠΕ στη Σύνοδο Ειρήνης στη Γενεύη

Με πολύ μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή φορά η επιστημονική εκδήλωση του ΕΟΠΕ στην Εβδομάδα Ειρήνης της Γενεύης (5-9 Νοεμβρίου). Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων με συνδιοργανωτές τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» διοργάνωσαν ειδική συνεδρίαση με θέμα «Πως οι νέες τεχνολογιές, η καινοτομία και ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορούν να χαράξουν το δρόμο για μία βιώσιμη εδραίωση της ειρήνης» (How new technologies, innovation and key strategies can pave the way for sustainable peacebuilding: Promoting the cooperation among local-international actors and governments).

Κύριοι Ομιλητές ήταν ο Δρ. Ιωάννης Πολλάλης, ο Δρ. Ιωάννης Τζιβάρας, η κα Αφροδίτη Αναστασάκη και ο κ. Δημήτρης Μπατάκης. Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από την Γενική Γραμματέα της «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», κα Ιωάννα Καρυοφύλλη, η οποία εκπροσώπησε την Πρόεδρο του Σωματείου, κα Κατερίνα Παναγοπούλου και τον Εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, κ. Γεώργιο Παπαδάτο. Τον συντονισμό της συζήτησης διεξήγαγε η Εκπρόσωπος του ΕΟΠΕ στον ΟΗΕ στη Γενεύη, κα Αφροδίτη Αναστασάκη. Την επιστημονική επιμέλεια της συνεδρίασης είχε ο Πρόεδρος του ΕΟΠΕ, κ. Συμεών Σιδηρόπουλος. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συνδρομή των δύο Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Eργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού iLEADS και το Eργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας - Labhem.