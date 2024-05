Η Ελλάδα δεύτερη σε Γαλάζιες Σημαίες παγκοσμίως - Η λίστα με τις 625 πιο καθαρές παραλίες

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ [4]



Δήμος Αβδήρων



Άβδηρα/Πόρτο Μόλο



Λεύκιππος



Μάνδρα



Μυρωδάτο



Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ [10]



Δήμος Νέστου



Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Ammos beach



Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Paralia Beach



Δήμος Καβάλας



Μπάτης



Περιγιάλι



Τόσκα/Tosca Beach



Δήμος Παγγαίου



Αμμόλοφοι



Νέα Ηρακλείτσα



Νέα Πέραμος



Σαρακήνα



Οφρύνιο/Τούζλα



Π.Ε. ΘΑΣΟΥ [5]



Δήμος Θάσου



Θάσος Πόλη/Λιμανάκι



Μακρύαμμος



Πευκάρι 2/Alexandra Beach



Πρίνος Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach



Χρυσή Αμμουδιά/Golden Beach Camping



Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [13]



Δήμος Βόλβης



Ασπροβάλτα



Νέα Βρασνά



Παραλία Βρασνών



Πόρτο Φίνο



Σερραϊκή Ακτή



Σταυρός Ανατολική



Σταυρός Δυτική



Σταυρός Κεντρική



Δήμος Θερμαϊκού



Αγ. Τριάδα/ΠΙΚΠΑ



Μηχανιώνα-Τουρμπαλί



Νέοι Επιβάτες



Περαία-Κοχύλι



Περαία-Πλατεία Μνήμης



Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [95]



Δήμος Αριστοτέλη



Αγ. Παύλος/Alexandros Palace Hotel



Αλυκές



Ιερισσός/ Δημοτική 1



Ιερισσός/ Δημοτική 2



Ιερισσός/ Δημοτική 3



Κάμπος



Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη



Καμπούδι 2/Θεοξένια



Καμπούδι 3/Άκραθως



Κομίτσα



Mount Athos Ιερισσού



Νέα Ρόδα 2



Ολυμπιάδα



Ουρανούπολη 1/Xenia Ouranoupolis



Ουρανούπολη 2/Eagles Palace



Ουρανούπολη 3/Aristoteles



Πόρτο Άγιο/Agionissi Resort



Δήμος Σιθωνίας



Αρμενιστής



Ελαιών



Ελιά 2/Anthemus



Ελιά/Acrotel



Καλογριάς



Κουτλουμουσίου



Λαγομάνδρα/Lagomandra Beach Hotel



Λιβροχιό 1



Μακριά Λαγκάδα/Porfi Beach



Μαρμαράς



Νικήτη 2



Παράδεισος



Πλατανίτσι



Πόρτο Καρράς 1/Κόχη



Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων



Σαλονικιού



Σάρτι 1



Συκιά



Τορώνη



Δήμος Πολυγύρου



Γερακινή



Γερακινή/Ikos Olivia



Καλύβες



Μεταμόρφωση



Σαργκάνι/Blue Dolphin



Ψακούδια Ανατολικά



Ψακούδια Δυτικά



Δήμος Κασσάνδρας



Άθυτος/Afitis Hotel



Άθυτος/Βάρκες



Ελάνη



Καλλιθέα/Άμμων Ζευς



Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο



Κάνιστρο/Miraggio



Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης



Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great Beach Hotel



Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace



Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο



Λουτρά Αγίας Παρασκευής



Μένδη Καλάνδρα



Μόλα Καλύβα



Παλιούρι Κάνιστρο



Πευκοχώρι Yalla-Flegra



Πευκοχώρι-Fyki Beach



Πολύχρονο 3



Πολύχρονο/Azur Hotel



Πολύχρονο-Cocones Beach



Ποσείδι/Possidi Holidays Resort



Ποσείδι Pohonda



Ποσείδι Κέντρο



Ποσείδι/Cocus



Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα



Σάνη 2/Sani Beach



Σάνη 3/Sani Club



Σάνη Αστερίας



Sani Dunes



Σίβηρη Κέντρο



Φούρκα



Χανιώτη 1



Χανιώτη 3/Domes Noruz Kassandra



Δήμος Νέας Προποντίδας



Βεργιά



Γεωπονικά-Μυκονιάτικα



Διονυσίου



Ελαιώνας/Ikos Oceania



Μουριές



Νέα Ηράκλεια



Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα



Νέα Καλλικράτεια



Νέα Μουδανιά



Νέα Πλάγια



Νέα Ποτίδαια Προποντίδας



Νέα Ποτίδαια/Portes Beach



Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Τορωναίου



Πορταριά



Πόρτες/Portes Lithos



Ρόα/Pomegranate wellness spa & Potidea palace



Σωζόπολη Κέντρο



Σωζόπολη/Ναυτίλος



Τρίγλια



Φλογητά



Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ [13]



Δήμος Κατερίνης



Καλλιθέα



Καλλιθέα/Mediterranean Village



Κορινός



Ολυμπιακή Ακτή



Παραλία



Περίσταση



Δήμος Δίου-Ολύμπου



Βαρικό



Λεπτοκαρυά



Λιτόχωρο



Νέοι Πόροι



Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα



Πλάκα



Πλαταμώνας



Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ [3]



Δήμος Τεμπών



Νέα Μεσάγγαλα 1



Νέα Μεσάγγαλα 2



Νέα Μεσάγγαλα 3



Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [12]



Δήμος Βόλου



Αγριά/Valis Resort



Αλυκές



Αμαρυλλίδος



Αμφανών



Άναυρος



Θωμάς Σουτραλί Αγριάς



Καρνάγιο



Κριθαριά



Νέα Αγχίαλος



Πλάκες



Πλατανίδια



Χρυσή Ακτή Παναγιάς



Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ [17]



Δήμος Σκιάθου



Αγ. Παρασκευή-Πλατανιάς



Αμπελάκια/Elivi



Ασέληνος



Αχλαδιές



Βασιλιάς



Βρομόλιμνος



Γούρνες Ελιά



Καναπίτσα



Κουκουναριές



Μάραθα/Skiathos Palace Hotel



Μεγάλη Αμμος



Μεγάλη Μπανάνα/Elivi



Μικρή Μπανάνα/Elivi



Τζανεριά



Τρούλος



Δήμος Σκοπέλου



Αντρίνα/Adrina Beach



Αντρίνα/Adrina Resort



Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ [7]



Δήμος Στυλίδας



Γλύφα



Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου



Καμένα Βούρλα/Mitsis Galini



Δήμος Λοκρών



Βλυχάδα



Λιβανάτες 1/Κυανή



Λιβανάτες 2/Σχοινιάς



Λιβριχιό



Σκάλα Αταλάντης



Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ [14]



Δήμος Δωρίδος



Αγ. Νικόλαος



Βάθη



Γλυφάδα



Ερατεινή



Μαραθιάς



Μοναστηράκι



Σεργούλα



Σκάλωμα



Χιλιαδού



Δήμος Δελφών



Άγιοι Πάντες



Βραχάκια



Καλαφάτης



Μαϊάμι



Τροκαντερό-Αγκάλη



Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ [2]



Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας



Αγ. Ισίδωρος



Δήμος Τανάγρας



Πλάκα Δηλεσίου



Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [6]



Δήμος Χαλκιδέων



Αλυκές Δροσιάς



Αστέρια Χαλκίδας



Λευκαντί



Δήμος Καρύστου



Venus



Κοκκίνι



Κρεμάλα



ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [17]



Δήμος Μαραθώνος



Μπρεξίζα



Σχινιάς/Καράβι



Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος



Διασταύρωση



Λίμνη



Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας



Αυλάκι



Δήμος Λαυρεωτικής



1ο Λιμανάκι Δασκαλειό Κερατέας/Solo Pino



Δήμος Σαρωνικού



Λαγονήσι 1-Grand Beach/Grand Resort Lagonissi



Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi



Λαγονήσι 3-Κοχύλια/Grand Resort Lagonissi



Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach



Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης



Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis



Βούλα Α



Βουλιαγμένη



Δήμος Γλυφάδας



Γλυφάδα



Γλυφάδα Α



Γλυφάδα Β



Δήμος Αίγινας



Αγ. Μαρίνα



Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [15]



Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων



Λουτράκι-Μπούτσι/Poseidon Resort



Λουτράκι 1



Λουτράκι 2



Πευκάκια-Άγιοι Θεόδωροι



Δήμος Κορινθίων



Αλμυρή



Καλάμια



Κόρφος



Λέχαιο



Ποσειδωνία



Δήμος Βέλου-Βόχας



Βραχάτι



Κοκκώνι



Δήμος Σικυωνίων



Πευκιάς



Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης



Δερβένι



Ξυλόκαστρο-Πευκιάς



Συκιά



Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ [4]



Δήμος Ναυπλιέων



Καραθώνα



Κονδύλι



Πλάκα



Τολό



Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ [4]



Δήμος Βόρειας Κυνουρίας



Άγιος Ανδρέας



Ατσίγγανος



Καλλιστώ



Ξηροπήγαδο



Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ [7]



Δήμος Μονεμβασιάς



Αρχάγγελος



Μεγάλη Άμμος



Μονεμβασιά



Νεάπολη



Πλύτρα-Παχιάμμος



Πορί



Τηγάνια



Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [9]



Δήμος Καλαμάτας



Ανατολική Καλαμάτα 1/Ανάσταση



Ανατολική Καλαμάτα 2-Τέρμα Ναυαρίνου



Βέργα-Αλμυρός



Δυτική Καλάματα-Παραλία Κορδία



Μικρή Μαντίνεια



Δήμος Μεσσήνης



Μπούκα



Δήμος Πύλου-Νέστορος



Γιάλοβα/Mandarin Oriental-Costa Navarino



Γιάλοβα/W-Costa Navarino



Δήμος Τριφυλίας



Dunes Beach-Costa Navarino



Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ [8]



Δήμος Πύργου



Σκαφιδιά/Aldemar



Δήμος Ήλιδας



Κουρούτα



Δήμος Πηνειού



Αρκούδι



Βαρθολομιό



Γλύφα



Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης



Κάστρο-Χρυσή Ακτή 2/Robinson Kyllini Βeach



Λουτρά Κυλλήνης 1/ Grecotel Olympia Oasis



Λουτρά Κυλλήνης 2/Grecotel La Riviera



Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ [2]



Δήμος Δυτικής Αχαΐας



Καλογριά/Kalogria Beach



Λακκόπετρα/Lakopetra Beach



Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [2]



Δήμος Ναυπακτίας



Κάτω Βασιλική



Κρυονέρι



Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [7]



Δήμος Πρέβεζας



Κανάλι



Κυανή



Μέγα Άμμος



Μονολίθι



Πλατάνια



Δήμος Πάργας



Αμμουδιά



Βάλτος/Parga Beach Resort



Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [22]



Δήμος Βόρειας Κέρκυρας



Canal d’Amour



Αλμυρός/Grecotel Costa Botanica



Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων



Αγία Αικατερίνη



Αγ. Γόρδιος/La Grotta Verde



Αίολος/Aeolos Beach Resort



Αλυκές Ποταμού/Louis Kerkyra Golf



Γλυφάδα/Domes of Corfu



Δασιά/Ikos



Δασιά/Ikos Odisia



Δαφνίλα/Eva



Δαφνίλα/Grecotel Daphnila Bay Dassia



Έρμονες



Κανόνι



Κομμένο/Corfu Imperial



Κοντόγιαλος/Pelekas Monastery



Κοντόκαλι/Kontokali Bay Resort



Μπενίτσες



Δήμος Νότιας Κέρκυρας



Άγιος Ιωάννης Περιστερών/Marbella Corfu



Ίσσος/Labranda Sandy Beach Resort



Κάβος/Capo di Corfu



Μωραΐτικα/Delfinia Hotels



Μωραΐτικα/Domes Miramare Corfu



Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [2]



Δήμος Λευκάδας



Αη Γιάννης



Λευκάδα-Γύρα



Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ [1]



Δήμος Ιθάκης



Πόλη-Τα Δεξιά



Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ [16]



Δήμος Αργοστολίου



Άβυθος



Αϊ Χέλης



Άμμες



Αράγια Πόρου



Λουρδάς



Μακρύς Γιαλός



Μεγάλη Άμμος



Μπούκα Γραδάκια



Πλατύς Γιαλός



Σκάλα 1



Σκάλα 2



Δήμος Ληξουρίου



Ξι



Πετανοί



Λέπεδα



Δήμος Σάμης



Αντίσαμος



Μύρτος



Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ [7]



Δήμος Ζακύνθου



Αλυκανάς 1



Αλυκές 1



Κατραγάκι/Eleon Grand Resort



Μπανάνα Βασιλικού



Μπούκα



Τσιλιβί



Ψαρού



Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ [38]



Δήμος Καντάνου-Σελίνου



Γραμμένο



Παχειά Άμμος



Σούγια



Χαλίκια



Δήμος Κισσάμου



Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα



Δήμος Πλατανιά



Κολυμβάρι/Euphoria Resort



Πλατανιάς Λιμανάκι/Porto Platanias Beach



Πλατανιάς/Γερανιώτης



Ραπανιανά/Cavo Spada



Δήμος Χανίων



Αγ. Απόστολοι 1



Αγ. Απόστολοι 2



Αγ. Μαρίνα/Santa Marina



Αγ. Ονούφριος



Αγία Μαρίνα/Almira Beach



Βλητές



Καλαθάς



Καλαμάκι



Κλαδισός/Domes Zeen Chania



Μαράθι



Νέα Χώρα



Σταλός



Σταυρός



Χρυσή Ακτή



Δήμος Αποκορώνου



Αλμυρίδα



Γεωργιούπολη/Corissia Hotels



Γεωργιούπολη/Corissia Princess



Γεωργιούπολη/Fereniki Beach Hotels & Resorts



Καβρός/Anemos



Καβρός/Eliros Mare



Καβρός/Georgioupolis Resort



Καβρός/La Mer Resort



Καβρός/Mythos Palace



Καβρός/Pepper sea club hotel



Καλύβες Ξυδά



Κυανή



Μαϊστράλι



Περαστικός/Mare Monte



Περαστικός/Pilot Beach



Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ [22]



Δήμος Ρεθύμνης



Αδελιανός Κάμπος A/Aquila Rithymna Beach



Αδελιανός Κάμπος/Caramel Boutique



Πηγιανός Κάμπος/Amira Luxury Resort



Πηγιανός Κάμπος/Grecotel White Palace



Πλατανιάς Β/Minos Mare Resort



Ρέθυμνο 1/Aquila Porto Rethymno



Ρέθυμνο 1/Ilios beach



Ρέθυμνο 1/Kriti beach



Ρέθυμνο 2/Pearl Βeach



Ρέθυμνο 4-Μυσσίρια/Creta Palace



Ρέθυμνο/Ικόνες



Σκαλέτα/Creta Star



Σκαλέτα/Rethymno Mare



Δήμος Μυλοποτάμου



Λιανός Κάβος Λαυρίς/Iberostar Creta Panorama



Λιανός Κάβος/Creta Marine



Πάνορμο Λίμνη/Grecotel Club Marine Palace



Δήμος Αγίου Βασιλείου



Αγ. Γαλήνη/Ύστερο Βαρκοτόπι



Αγ. Παύλος



Πλακιάς



Πλακιάς/Alegria Beach Resort



Ροδάκινο



Σούδα



Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [35]



Δήμος Μαλεβιζίου



Αμμουδάρα 1/Agapi Beach



Αμμουδάρα 4/Candia Maris



Αμμουδάρα/Atlantica Akti Zeus



Αμμουδάρα/Dessole Dolphin Bay



Αμμουδάρα/Enorme Teatro Beach



Αμμουδάρα/Lifestyle Beach



Ελληνοπεράματα/Apollonia Beach



Μαδέ/Athina Palace



Φόδελε/Fodele Beach Hotel



Δήμος Χερσοννήσου



Αγ. Γεώργιος 1/Aldemar Knossos Royal



Αγ. Γεώργιος 2-Παναγία ρύζι /Annabelle Beach Resort



Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Cretan Village



Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Royal Mare



Αγ. Δημήτριος/Alexander Beach



Αγία Πελαγία-Μενόπετρα/Akrogiali Beach



Αμνισός/Pnoe Breathing Life



Αμνισός/Unique Blue Resort



Ανισσαράς/Lyttos Beach



Ανισσαράς/Mitsis Selection Laguna



Δράπανος/Nana Golden Beach, Nana Princess



Εσταυρωμένος/Arina Beach Hotel



Καστρί/Creta Maris



Κλωντζάνη/Enorme Ammos Beach



Κλωντζάνη/Sirens Hotels



Κοκκίνη Χάνι/Knossos Beach



Κοκκίνη Χάνι/Mitsis Rinela



Κοκκίνη Χάνι/Themis Beach



Λιμένας Χερσονήσου 1/AKASHA Beach Hotel & Golden Beach



Λιμένας Χερσονήσου 5/Silva Beach Hotel



Ποταμός Α



Ποταμός/Cretan Malia Park



Σαραντάρι



Δήμος Φαιστού



Καλοί Λιμένες



Κόκκινος Πύργος



Μάταλα



Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [50]



Δήμος Αγίου Νικολάου



Αγ. Νικόλαος 1/St. Nicolas Bay



Αγ. Νικόλαος 2/Minos Palace



Αγ. Νικόλαος 3/Minos Beach



Αγ. Παντελεήμονας



Αλμυρός



Αμμος / Μαρίνα



Αμμος/Δημοτική



Αμμουδάρα



Αμμούδι/Niko Seaside Resort-MGallery



Δρήρος/Domes of Elounda



Ελούντα /Porto Elounda



Ελούντα 1/Elounda Blu



Ελούντα/Elounda Mare



Καραβοστάσι



Κιτροπλατεία



Μιραμπέλλο/Wyndham Grand Crete Mirabello Bay



Πηγαϊδάκια Ελούντας/Elounda Village



Πήλος/Istron Bay



Πλάκα/Blue Palace



Πόρος 1/Elounda Bay Palace



Πόρος 2/Elounda Beach



Σπηλιάδα/Kalimera Kriti



Σχίσμα



Χαβάνια 1/Candia Park Village



Χαβάνια 2



Δήμος Σητείας



Ανάληψη



Βάι/Φοινικόδασος



Βουρλιά



Κάτω Ζάκρος



Κουρεμένος



Λιμανάκι



Σητεία 1/Γαλλικό



Σητεία 1-Γαλλικό/Sitia Beach



Χιόνα



Δήμος Ιεράπετρας



Αγία Φωτιά



Γρα Λυγιά



Ιεράπετρα 1-Δημοτική



Ιεράπετρα 2/Δημοτική



Ιεράπετρα/Enorme Santanna Beach



Καθαράδες/Numo Ierapetra



Καθαράδες/Ostria Resort



Κακή Σκάλα/Avra Palm



Κοινοτική Πλαζ Μακρύγιαλου



Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay



Κουτσουνάρι/Coriva Beach-Pelagos Seaside



Κουτσουνάρι/Robinson Ierapetra



Κουτσουνάρι-Αγ.Ιωάννης/Sunshine Crete & Sunshine Crete Village



Λαγούφα/Μικρή Πόλη Κρήτη



Μακρύγιαλος-Λαγκούφα/Sunwing Makrigialos Beach



Μύρτος



Π.Ε. ΡΟΔΟΥ [54]



Δήμος Ρόδου



Αμμούδες Φαληράκι/Mitsis Selection Alila



Αμμούδες-Φαληράκι/ Elysium Resort



Αμμούδες-Φαληράκι/Rodos Palladium



Άντονι Κουίν



Αφάντου 2/Irene Palace



Αφάντου 2/Port Royal



Βλήχα/Lindos Grand Resort



Βληχά/Lindos Mare & Lindos Blu



Γαλούνι Κοκκινόγια/Boutique 5 Hotel



Γαλούνι Κοκκινόγια/Mayia Exclusive Resort



Γαλούνι Κοκκινόγια/Mitsis Rodos Village



Γαλούνι Κοκκινόγια/Princess Adriana Resort



Γεννάδι/Gennadi Grand Resort



Θεολόγος



Ιαλυσός/The Ixian Grand



Ιξιά/Rhodes Βay Ηotel



Καβουράκια/Ella Resorts



Καθαρά



Καλλιθέα



Κιοτάρι



Κιοτάρι 3/Rodos Princess Beach



Κιοτάρι Αγγελιένα 1



Κιοτάρι Αγγελιένα 2



Κολύμπια Α-Λιμανάκι/Atlantica Imperial



Κολύμπια/Mythos Beach



Κολύμπια/Μικρή Πόλη



Λαδικό



Λάρδος 1/Lindos Princess Beach



Λάρδος 3/Lindian Village



Λαχανιά/Atrium Prestige



Λίνδος/Aquagrand Beach



Μαντώματα



Μεγάλη Γη/Atlantica Dreams Resort



Μεγάλος Γιαλός - Λίνδος



Μικρός Γιαλός-Λίνδος



Πεύκοι-Λη



Πλημμύρι/Tui Magic Life Plimmiri by Atlantic



Ρένη



Ρένη 1/Sunwing Kallithea Beach



Ρένη Καλάθου/Atrium Palace



Στεγνά/Porto Angeli



Τραουνού



Τριάντα Β/Sun Beach Resort



Τριάντα/Electra Palace Resort



Φαληράκι 1/Esperides



Φαληράκι 2/Amada Colossos



Φαληράκι 3/Esperos Palace



Φαληράκι 4/Καλυψώ



Φαληράκι 5/Blue Sea



Φαληράκι 5/Epsilon



Φαληράκι Α



Φαληράκι Λιμανάκι



Φαληράκι-Καστράκι/Grecotel Lux Me Dama Dama



Ψάλτος/Mitsis Selection Lindos Memories



Π.Ε. ΚΩ [13]



Δήμος Κω



Άκρο Χελώνας/Robinson Club Daidalos



Βουνό/Mitsis



Γουρνιάτης/Atlantica Beach Resort Kos



Κέφαλος/Ikos Aria



Κρητικά-Atlantis Hotel



Λάμπη/Aqua Blu Hotel



Λάμπη/Blue Lagoon



Λάμπη/Pelagos Suites Hotel



Μαρμάρι/Caravia Beach



Μαρμάρι/Casa Paradiso



Μπαμιαλίκι/Astir Odysseus



Τρούλος/Neptune Hotels



Ψαλίδι/Mitsis Ramira



Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ [2]



Δήμος Άνδρου



Μύλος Όρμου Κορθίου



Δελαβόγια/Aneroussa Beach



Π.Ε. ΤΗΝΟΥ [1]



Δήμος Τήνου



Αγ. Φωκάς/Μαραθιά



Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ [1]



Δήμος Μυκόνου



Καλαφάτης/Aphrodite Beach Resort



Π.Ε. ΣΥΡΟΥ [6]



Δήμος Σύρου-Ερμούπολης



Αγκαθωπές



Αζόλιμνος



Βάρη



Γαλησσάς



Κίνι



Φοίνικας



Π.Ε. ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ [4]



Δήμος Κέας



Γιαλισκάρι



Κούνδουρος



Οτζιάς



Ποίσσες



Π.Ε. ΠΑΡΟΥ [4]



Δήμος Πάρου



Λιβάδια



Λογαράς



Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή



Πούντα



Π.Ε. ΝΑΞΟΥ [3]



Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων



Αγία Άννα/Μάραγκας



Άγιος Γεώργιος



Άγιος Προκόπιος



Π.Ε. ΘΗΡΑΣ [9]



Δήμος Θήρας



Αγ. Γεώργιος



Βλυχάδα



Καμάρι 1



Καμάρι 2



Περίβολος



Περίσσα



Δήμος Ιητών



Μαγγανάρι



Μυλοπόταμος



Όρμος



Π.Ε. ΜΗΛΟΥ [3]



Δήμος Μήλου



Προβατάς



Δήμος Σίφνου



Καμάρες



Πλατύς Γιαλός



Π.Ε. ΣΑΜΟΥ [2]



Δήμος Ανατολικής Σάμου



Γλυκόριζα



Δόρυσσα/Ποτοκάκι



Π.Ε. ΧΙΟΥ [15]



Δήμος Χίου



Αγ. Παρασκευή



Αγ. Φωτεινή



Αγιάσματα



Άγιος Ισίδωρος



Γιόσωνας



Γωνιά



Δασκαλόπετρα



Δημοτική Πλαζ Χίου



Καρφάς



Κοντάρι



Κώμη



Λήμνος



Λιθί



Μέγας Λιμιώνας



Όρμος Λω



Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ [29]



Δήμος Μυτιλήνης



Αγ. Ισίδωρος



Άγιος Ερμογένης



Βοτσαλάκια - Σκάλα Νέων Κυδωνιών



Ευρειακή Γέρας



Κανόνι Θέρμης



Κράτηγος - 1η Καντίνα



Κράτηγος - 2η Καντίνα



Σκάλα Μυστεγνών



Ταρσανάς



Τάρτι



Τσαμάκια



Χαραμίδα



Δήμος Δυτικής Λέσβου



Άναξος



Βαθύ Κριτήρι



Βατερά



Γαβαθάς



Εφταλού/Αγ. Ανάργυροι



Κάγια



Καλό Λιμάνι



Μεντούσι



Μόλυβος



Νυφίδα



Πέτρα



Πλαζ Σιγρίου



Σκάλα Ερεσού



Σκάλα Καλλονής



Σκάλα Πολιχνίτου



Ταβάρι



Τσόνια



Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ [5]



Δήμος Λήμνου



Άγιος Ιωάννης



Εβγάτης-Ζεματάς



Θάνος



Πλατύ



Ρηχά Νερά



ΜΑΡΙΝΕΣ



Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [3]



Δήμος Σιθωνίας



Μαρίνα Πόρτο Καρράς



Δήμος Κασσάνδρας



Μαρίνα Σάνη



Μαρίνα Miraggio



Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [1]



Δήμος Σκύρου



Τουριστικό Καταφύγιο Λιναριάς Σκύρου



ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [5]



Δήμος Λαυρεωτικής



Οlympic Μarine



Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης



Μαρίνα Αγ. Κοσμά



Δήμος Αλίμου



Μαρίνα Αλίμου



Δήμος Παλαιού Φαλήρου



Μαρίνα Φλοίσβου



Δήμος Πειραιώς



D-Marin Μαρίνα Ζέας



Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [1]



Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας



Μαρίνα Κλεοπάτρα



Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [1]



Δήμος Πρέβεζας



Μαρίνα Πρέβεζας



Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [2]



Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων



Μαρίνα Γουβιών



Μαρίνα Μπενιτσών



Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [1]



Δήμος Λευκάδας



Μαρίνα Λευκάδας



Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [1]



Δήμος Αγ. Νικολάου



Μαρίνα Αγ. Νικολάου



Π.Ε. ΡΟΔΟΥ [1]



Δήμος Ρόδου



Μαρίνα Ρόδου



Π.Ε. ΚΩ [1]



Δήμος Κω



Μαρίνα Κω



Π.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ [1]



Δήμος Λέρου



Μαρίνα Λέρου



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ



Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [6]



Scorpion Yachting MCPY

/All Inblusive [6]



Sani Cat



Sani Grace



Sani Riva



Sani Swan



Sani Wind



Rivammos



Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [2]



Γ. Λουμάκος ΙΚΕ (GENESEAS) [2]



Oaseas



Feeling Nauti



ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [1]



Φραντζής Δημήτριος Αλέξανδρος (East Attica Cruises) [1]



Resalto