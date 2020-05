Η Ελληνική Αγορά Μοτοσυκλέτας την 10ετία της κρίσης (2010-2019)

melis82 via Getty Images row of new motorbikes for sale

Η Honda με 60.050 μονάδες και συνολικό μερίδιο αγοράς 15,82 %, καταλαμβάνει την 2η θέση μέσα στην δεκαετία. Οι πωλήσεις της συρρικνώθηκαν σημαντικά μέσα στην δεκαετία βιώνοντας μια πτώση της τάξης του -31,73% (2019 vs 2010). Στην 3η θέση είναι η Piaggio με 49.870 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 13,13 %, με τις πωλήσεις της να έχουν μειωθεί κατά -19,45 % (2019 vs 2010). Στην 4η θέση της κατάταξης βρίσκεται η Yamahaμε 49.140 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 12,94 %, με τις πωλήσεις της να έχουν μειωθεί κατά -34,21 % (2019 vs 2010), ενώ στην 5η θέση βρίσκεται η Kymco με 32.002 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 8,43 %, με τις πωλήσεις της να έχουν μειωθεί κατά -56,30% (2019 vs 2010).

Στην 6η θέση βρίσκεται η Daytona, που μαζί με την SYM ήταν οι μοναδικές εταιρείες που είχαν αύξηση στις πωλήσεις τους την τελευταία δεκαετία. Πιο συγκεκριμένα, η Daytona πραγματοποίησε συνολικές πωλήσεις 25.134 μονάδες και κατέχει ένα μερίδιο αγοράς της τάξης του 6,62%, ενώ η αύξηση της σε πωλήσεις άγγιξε το εκπληκτικό +150,69 % (2019 vs 2010).

Στην 7η θέση βρίσκεται η Apriliaμε 8.368 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 2,20% με τις πωλήσεις της να έχουν μειωθεί κατά -98,08 % (2019 vs 2010), έχοντας την μεγαλύτερη μείωση σε πωλήσεις από όλες τις εταιρείες που βρίσκονται στο τοπ 10 της δεκαετίας. Την ίδια μείωση έχουν και οι επόμενες 2 εταιρείες του τοπ 10 που είναι η Kawasaki (8η θέση) και η Suzuki (9η θέση) αντίστοιχα. Η μεν πρώτη είδε τις πωλήσεις να μειώνονται κατά -89,86 % (2019 vs 2010), πραγματοποιώντας 8.250 πωλήσεις (καταλαμβάνοντας ένα μερίδιο της τάξης του 2,17%), ενώ η δεύτερη είδε τις πωλήσεις της να συρρικνώνονται κατά -82,60 % την δεκαετία, φτάνοντας τις 7.845 ταξινομήσεις (με μερίδιο αγοράς στο 2,07%). Στην τελευταία θέση (10η) του τοπ 10 βρίσκεται η BMW με 5.961 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 1,57% με τις πωλήσεις της να έχουν μειωθεί κατά -40,79 % (2019 vs 2010).

Πώς κυμάνθηκαν οι τιμές και οι γκάμες των εταιρειών στην Ελληνική Αγορά την τελευταία 10ετία (2010-2019)

Κάνοντας μια σύγκριση τιμών κάποιων μοντέλων που πουλιόντουσαν στην ελληνική αγορά στις αρχές της δεκαετίας αλλά και στο τέλος της (2019), διαπιστώνουμε ότι οι τιμές, παρόλο την οικονομική κρίση, αυξήθηκαν αντί να παραμείνουν σταθερές (ή να μειωθούν). Αρχίζοντας από τα πιο εμπορικά μοντέλα, η BMWπουλούσε το R1200 GS ADVENTURE το 2010 στα 14.827 € και ο αντικαταστάτης του (R1250 GS ADVENTURE) πωλούταν το 2019 στα 19.900 €, έχοντας μια αύξηση τιμής κατά +34,21 %. Σίγουρα μιλάμε για ένα ανανεωμένο μοντέλο (R1250 GS) με πολλά καινοτόμα στοιχεία και εξοπλισμό πάνω του, που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια επιπλέον αύξηση στην τιμή του. Τις ίδιες αυξητικές τάσεις διαπιστώνουμε και σε ένα άλλο μοντέλο της BMW, το F800 R, που το 2010 πουλιόταν στα 8.128 € και το 2019 η τιμή του ήταν στα 9.900 € (αύξηση +21,80 %).

Η Honda που είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά -31,73 % μέσα στην δεκαετία, ακολούθησε μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική για το bestseller της στην κατηγορία των scooter, με το SH 300iABSTOPBOX. Η τιμή του παρέμεινε αμετάβλητη και το 2010 και το 2019, ενώ για το μικρότερο SH 150iABSTOPBOX, η τιμή του αυξήθηκε κατά 12,08% (2019 vs 2010).

Η Kasawakiσε 3 μοντέλα της που πουλούσε και το 2010 και το 2019, οι τιμές της αυξήθηκαν, με το VERSYS 650 ABS να παίρνει μια αύξηση +9,31 %, το GTR 1400 ABS να έχει μια αύξηση +26,68 % και το ZZR 1400 ABS μια αύξηση +31,11%.

Η Kymco στο scooter της το AGILITY 125, αύξησε την τιμή του (2019 vs 2010) κατά +11,80 %, όπως ακριβώς έπραξε και η Piaggio με το VESPA GTS 300 SUPER, αυξάνοντας την τιμή του κατά +11,80%. Παρόμοια τιμολογιακή πολιτική ακολούθησε και η Sym, αυξάνοντας τις τιμές στα scooter της, SYMPHONY 50, SYMPHONY 125 και CITYCOM 300, που πουλούσε και το 2010 και το 2019 κατά +15,38%, +14,75% και +4,58%, αντίστοιχα.

Ίδιες αυξητικές τάσεις στη τιμή τους είχαν και 3 μοντέλα τηςSuzuki, το DL 650 V-STROM ABS με αύξηση +19,75%, το BURGMAN 400 με αύξηση +13,65% και το GSXR 1000 ABS με αύξηση +28,58%. Τέλος, την ίδια τιμολογιακή πολιτική ακολούθησε και η Yamaha για 2 μοντέλα της που πουλούσε καθ’ όλη την διάρκεια της δεκαετίας που μας πέρασε. Στο T MAX 500 η τιμή του αυξήθηκε κατά +8,68% ενώ για το sporttourer FJR 1300 ABS, η τιμή του αυξήθηκε κατά +13,57%. Σίγουρα και στην περίπτωση του T-MAX μιλάμε για ένα ανανεωμένο μοντέλο (T MAX 530 ABS) με πολλά καινοτόμα στοιχεία και εξοπλισμό πάνω του, που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια επιπλέον αύξηση στην τιμή του.

Στον αντίποδα, υπήρχαν κάποια μοντέλα (κυρίως μη εμπορικά) που είδαν την τιμή τους να μειώνεται, όπως το Aprilia RS 125 (μείωση -6,97% σε σύγκριση με την τιμή που είχε στην αρχή της δεκαετίας), το Honda GL 1800 Goldwing ABS (με μείωση -10,32%), και το παρωχημένο Peugeot Satelis 500 (με μείωση -28,62%).