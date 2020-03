Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου την 10ετία της κρίσης (2010 -2019)

Η αγορά του αυτοκινήτου την τελευταία 10ετία (2010-2019)

Στην 2η θέση είναι η VW με 69.576 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 7,84%, έχοντας και αυτή καταγράψει απώλειες στις πωλήσεις της κατά -26,72% (2019 vs 2010). Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 3η το 2010 & 2011, τέσσερις συνεχόμενες δεύτερες θέσεις το 2012-2015, μια 4η θέση το 2016, μια 3η το 2017, μια 2η θέση το 2018 και τέλος, μια 3η θέση το 2019.

Η Opel με 68.979 πωλήσεις και 7,77% μερίδιο αγοράς καταλαμβάνει την 3η θέση, έχοντας απώλειες στις πωλήσεις της κατά -42,97 % (2019 vs 2010). Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 2η θέση το 2010 & 2011, μια 1η θέση (η καλύτερη μέσα στην δεκαετία) το 2012, μια 3η θέση το 2013 & 2014, μια 4η θέση το 2015, μια 3η θέση το 2016, μια 4η θέση το 2017, μια 6η θέση (η χαμηλότερη μέσα στην δεκαετία) το 2018, και μια 5η θέση το 2019.

H Nissan βρίσκεται στην 4η θέση με 53.493 πωλήσεις και 6,02% μερίδιο αγοράς, καταγράφοντας μικρές απώλειες στις πωλήσεις της κατά -5,09% (2019 vs 2010). Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 8η θέση το 2010, μια 6η θέση τις χρονιές 2011-2013, μια 4η το 2014, μια 3η το 2015, μια 2η το 2016 & 2017, μια 4η το 2018 και μια 9η θέση (η χαμηλότερη μέσα στην δεκαετία) το 2019.

Στην 5η θέση βρίσκεται η Fiat με 47.597 πωλήσεις και 5,36% μερίδιο αγοράς. Οι πωλήσεις της μειωθήκαν κατά -20,68% (2019 vs 2010), ενώ οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 6η θέση το 2010, μια 5η θέση το 2011-2014, μια 8η (η χαμηλότερη μέσα στην δεκαετία) το 2015, μια 6η το 2016 και 2017, μια 5η το 2018 και μια 6η το 2019.

Στην 6η θέση βρίσκεται η Fordμε 40.951 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 4,61%, ενώ οι απώλειες της έφτασαν στο -61,32% (2019 vs 2010). Από τις υψηλές θέσεις του 2010 και του 2011 (4η και τις 2 χρονιές), η Ford ακολούθησε καθοδική πορεία κατά την διάρκεια του 2010. Το 2012 κατέλαβε την 7η θέση, το 2013 πήρε την 9η θέση, το 2014 την 7η θέση, το 2015 πήρε την 10η θέση (ήταν και η τελευταία χρονιά μέσα στο τοπ 10), το 2016-2018 έπεσε στην 11η θέση και το 2019 κατέλαβε την 14η θέση (η χαμηλότερη μέσα στην δεκαετία).

Στην 7η θέση βρίσκεται η Peugeot με 38.892 πωλήσεις και 4,38% μερίδιο αγοράς. Είναι η μοναδική εταιρεία του τοπ 10 που είδε τις πωλήσεις της να σημειώνουν εκπληκτική άνοδο της τάξεως του 94,06 % από το 2010 στο 2019. Η ανοδική πορεία της την τελευταία 10ετία είναι αξιοθαύμαστη μιας και το 2010 βρισκόταν στην 11η θέση, και στο τέλος του 2019 φιγουράρει στην 2η θέση. Το 2011 & 2012 κατέλαβε την 10η θέση, το 2013 έπεσε στην 16η θέση όπου έμεινε και την επόμενη χρονιά (2014), από όπου ξεκίνησε μετά την εντυπωσιακή της πορεία, φτάνοντας στην 5η θέση για 3 συνεχόμενες χρονιές (2015-2017). Το 2018 ανέβηκε άλλες 2 θέσεις, καταλαμβάνοντας την η θέση και το 2019 πήρε την 2η θέση (η καλύτερη μέσα στην δεκαετία).

Η Hyundai βρίσκεται στην 8η θέση για την δεκαετία που μας πέρασε σε όγκο πωλήσεων, πραγματοποιώντας 38.220 πωλήσεις και αποκτώντας ένα μερίδιο αγοράς της τάξης του 4,30 %. Η κρίση επηρέασε τις πωλήσεις της, μειώνοντας κατά 14,53 % τις ταξινομήσεις της (2019 vs 2019). Οι θέσεις που κατέβαλε η εταιρεία είναι μια 5η θέση το 2010, μια 7η θέση το 2011, μια 9η θέση το 2012, μια 4η το 2013, μια 6η το 2014, μια 11η το 2015, μια 18η (η χαμηλότερη μέσα στην δεκαετία) το 2016, μια 9η το 2017, μια 8η το 2018 και μια 4η το 2019 (η καλύτερη θέση μέσα στην δεκαετία μαζί με εκείνη του 2013).

Στην 9η θέση βρίσκεται η Citroen με 37.591 πωλήσεις και 4,23 % μερίδιο αγοράς. Η εταιρεία πραγματοποίησε αύξηση των πωλήσεων της κατά 25,55% συγκρίνοντας τις πωλήσεις της το 2019 με αυτές του 2010. Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 10η θέση το 2010, μια 9η το 2011, μια 4η θέση το 2012 (η υψηλότερη μέσα στην δεκαετία), μια 7η το 2013, μια 8η το 2014, μια 7η το 2015, μια 10η το 2016, μια 8η θέση το 2017, μια 9η θέση το 2018, και μια 7η θέση το 2019.

Την δεκάδα με τις περισσότερες πωλήσεις μέσα στην δεκαετία κλείνει η Suzuki με 36.551 πωλήσεις και 4,12% μερίδιο αγοράς. Η εταιρεία δεν βίωσε σχεδόν καμιά απώλεια στις πωλήσεις της, πραγματοποιώντας μια πολύ μικρή άνοδο της τάξης του 0,76% (2019 vs 2010). Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 9η θέση το 2010, μια 11η θέση το 2011 & 2012, μια 10η το 2013, μια 9η το 2014, μια 6η το 2015 (η υψηλότερη μέσα στην δεκαετία), μια 8η το 2016, μια 7η το 2017 & 2018 και μια 8η το 2019.

Συνοπτικά, μόνο 6 εταιρείες έχουν συνεχόμενη παρουσία στο τοπ 10 των ταξινομήσεων στην ελληνική αγορά την τελευταία δεκαετία: η Toyota, η Opel, η Nissan, η VW, η Fiat και η Citroen. Τέλος, αξιοπρόσεκτες είναι οι αυξήσεις που πέτυχαν μέσα στην δεκαετία, μάρκες όπως ηLandRover (με ποσοστό ανάπτυξης 513,46 % το 2019 σε σχέση με το 2010), η Daciaπου κατέγραψε αύξηση κατά 189,67% στις πωλήσεις της (2019 vs 2010), η Mini που κατέγραψε αύξηση κατά 116,51% (2019 vs 2010) και η Mercedes, που είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 81,68 % (2019 vs 2010). Αντίθετα, εταιρείες όπως η Skoda, η Subaru και η AlfaRomeo κατέγραψαν σημαντικές απώλειες μέσα στην δεκαετία, καταγράφοντας μειωμένες πωλήσεις κατά -42,78% για την Skoda, -80,57% για την AlfaRomeo και -88,26% για την Subaru (2019 vs 2010).

Όσον αφορά τα κορυφαία μοντέλα με τις περισσότερες πωλήσεις την τελευταία 10ετία, το Τoyota Yaris κατέχει την πρωτιά με 50.733 πωλήσεις, ακολουθεί το Opel Corsa με 40.168 πωλήσεις, 3ο σε πωλήσεις είναι το VW Polo με 32.000 πωλήσεις, 4ο είναι το Fiat Panda με 26.879 ταξινομήσεις, ενώ 5ο είναι το Ford Fiesta με 23.107 πωλήσεις. Στην 6η θέση βρίσκεται το Nissan Micra με 22.311 πωλήσεις, στην 7η θέση βρίσκεται το Nissan Qashqai με 21.987 ταξινομήσεις, στην 8η θέση είναι το Citroen C3 με 21.624 πωλήσεις, στην 9η θέση είναι το Opel Astra με 20.787 πωλήσεις, ενώ την δεκάδα κλείνει το μικρομεσαίο μοντέλο της Hyundai το i20 με 19.518 πωλήσεις.

Σχεδιάγραμμα 3. Τα Τοπ 10 μοντέλα αυτοκίνητων σε πωλήσεις την δεκαετία 2010-2019 στην Ελληνική αγορά