Η εμφάνιση του The Weeknd στο Super Bowl και τα 7 εκατ. που έβαλε από την τσέπη του

VCG via Getty Images

VCG via Getty Images

Μπορεί τα Grammy να σνόμπαραν -επιδεικτικά σχεδόν- στις φετινές υποψηφιότητες τον The Weeknd, η εμφάνιση του ωστόσο στο ημίχρονο του Super Bowl -όπου κάθε διαφημιστικό διάρκειας 30 δευτ. κοστίζει 5,5 εκατ΄δολάρια- ήταν τόσο εντυπωσιακή, ώστε τα διεθνή ΜΜΕ να της αποδώσουν τον χαρακτηρισμό «κινηματογραφική» -και δη, σε επίπεδο ταινίας μπλοκμπάστερ.

Ο γεννημένος στον Καναδά, ηλικίας 30 ετών, σούπερ σταρ της R&B, εμφανίστηκε στην custom-made δική του σκηνή στο Στάδιο Raymond James, μαγεύοντας το βράδυ της Κυριακής 7 Φεβρουαρίου, τους πάντες.

Το σόου του στο 55ο «Super Bowl Halftime Show» περιλάμβανε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως το «Starboy», «The Hills», «Can’t Feel My Face», «I Feel It Coming» και φυσικά τα «Blinding Lights» & «Save Your Tears» από το πρόσφατο hit album του «After Hours».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αμερικανική έκδοση της HuffPost ο The Weeknd επένδυσε 7 εκατ. δολάρια στο πρόγραμμα του προκειμένου να είναι σίγουρος ότι η περφόρμανς που θα έδινε στο ημίχρονο θα είναι όπως την είχε οραματιστεί.