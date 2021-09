Η επανεκκίνηση στο επίκεντρο του φετινού Athens Mastercard Innovation Forum

Η Mastercard πραγματοποίησε το ετήσιο Athens Innovation Forum 2021, με τίτλο «Restart with Passion and Purpose», την Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, παράγοντες των κλάδων της τραπεζικής και της τεχνολογίας, μέλη του οικοσυστήματος των startup, αλλά και στελέχη της εταιρείας, επικεντρώθηκαν στην επανεκκίνηση και την ανάκαμψη μέσα από την καινοτομία.

Στην ενότητα του Forum που επικεντρώθηκε στην κλιματική κρίση, οι Kristina Kloberdanz, Chief Sustainability Officer της Mastercard, Jennifer Rademaker, Executive Vice President for Customer Delivery της Mastercard, και Jim Colvine, Senior Vice President for Product Management and the Priceless Planet initiative της Mastercard, συζήτησαν για την αμφίδρομη σχέση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της Mastercard προς αυτή την κατεύθυνση και αναλύοντας σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως το Priceless Planet Coalition. Παράλληλα, ο κ. Mathias Wikstrom, CEO της Doconomy, αναφέρθηκε στη συνεργασία της σουηδικής startup με τη Mastercard, για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα σημαντικού εργαλείου αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, του Carbon Calculator.