Η επίδραση της πανδημίας του κορονοϊού στο ηλεκτρονικό εμπόριο της Ελλάδας

Αυτό σημαίνει πως πάνω από 6 στους 10 Έλληνες δεν πραγματοποίησαν καμία διαδικτυακή αγορά μέσα στο 2019 (και πιθανόν ούτε παλαιότερα). Όσο πιο πολύ συρρικνωθεί το νούμερο αυτό το 2020 και περισσότεροι Έλληνες αποφασίσουν ή αναγκαστούν λόγω των υφιστάμενων συνθηκών να αγοράσουν για πρώτη φορά διαδικτυακά, τόσο πιο ευοίωνο θα είναι το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας τα προσεχή έτη. Φυσικά θα ήταν ευχής έργον τα νούμερα αυτά να γνώριζαν την επιθυμητή αύξηση όχι ως παράπλευρη συνέπεια μιας πρωτόγνωρης και επικίνδυνης απειλής, αλλά ως συνειδητή απόφαση ενός ώριμου αγοραστικού κοινού.

Αυτή η διαπίστωση όμως που δικαίως μοιάζει από ασήμαντη έως ανούσια για ένα μέρος του κοινού, πρέπει να λειτουργήσει ως ένα (ακόμα) σημαντικό καμπανάκι για τον Έλληνα επιχειρηματία. Είτε αρέσει σε κάποιον είτε όχι, είτε ο ίδιος πραγματοποιεί online αγορές είτε όχι, είναι γεγονός πως ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου αναπτύσσεται τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Μάλιστα οι περισσότερες έρευνες συνηγορούν στο συμπέρασμα πως η ανάπτυξη αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με τον Nasdaq να προβλέπει πως μέχρι το 2040, το 95% των αγορών θα εξυπηρετείται διαδικτυακά.

Είναι λοιπόν μάλλον επιπόλαιο να αγνοεί κανείς όλα τα δεδομένα και να αφήνει τον χρόνο να περνά, χωρίς να φροντίζει για τη στρατηγικά οργανωμένη προβολή και προώθηση της επιχείρησής του στο Internet. Αντιθέτως, είναι ευκαιρία να αξιοποιηθεί ο επιπλέον ελεύθερος χρόνος που οι περισσότεροι διαθέτουν αυτό το διάστημα και κάθε επιχείρηση χωρίς παρουσία στο Internet να εκπονήσει ένα πλάνο ενεργειών για την είσοδό της στο διαδίκτυο. Έπειτα, αφότου επανέλθουμε στην ομαλότητα και ξεπεραστούν τα οικονομικά και κάθε άλλης φύσεως προβλήματα που τώρα δημιουργούνται, ο εκάστοτε επιχειρηματίας θα είναι έτοιμος να εφαρμόσει το σχέδιο αυτό και να ανοίξει την πόρτα σε κάτι που δεν αποτελεί απλά το μέλλον, αλλά το παρόν!

Και για όσους ακόμα δεν έχουν πειστεί, το σχετικό απόφθεγμα του Bill Gates είναι αφοπλιστικό:

«If your business is not on the Internet, then your business will be out of business»