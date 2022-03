Η εθνική εκπροσώπηση στην 59η Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια

H Ελληνική Εκπροσώπηση: 250 τίτλοι Ελληνικών παιδικών βιβλίων

Συναντήσεις, συνεργασίες, παρουσίαση του GreekLit

Στο πλαίσιο των επαγγελματικών εκδηλώσεων της νέας πρωτοβουλίας Bologna Book Plus – BBPlus, που εντάσσει και το βιβλίο ενηλίκων στο πρόγραμμα της σημαντικής αυτής διοργάνωσης, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού προσκλήθηκε να παρουσιάσει το νέο μεταφραστικό πρόγραμμα GreekLit, στο πάνελ «Translation Forum: Nations Unite. What Sells Well, Where» το οποίο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Aldus Up, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολλών επαγγελματιών από χώρες της Ευρώπης αλλά και της Λατινικής Αμερικής.

«Τι ιστορίες μπορεί να πει κανείς τον καιρό του πολέμου;»

Επιπλέον, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ως διοργανωτής της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, συμμετείχε στην ομάδα υλοποίησης της αντιπολεμικής εκδήλωσης «What stories can you tell in times of war?» («Τι ιστορίες μπορεί να πει κανείς τον καιρό του πολέμου;») με προσκεκλημένο ομιλητή τον Ισραηλινό συγγραφέα Ετγκαρ Κερέτ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών υποστήριξης της εμπόλεμης Ουκρανίας που αποτέλεσε κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις και στις δράσεις της φετινής διοργάνωσης.