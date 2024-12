Η Four Seasons μετατρέπει το Hinitsa Bay σε πολυτελές θέρετρο και με ιδιωτικές κατοικίες

Four Seasons Four Seasons

Τη δεκαετία του 1970 το Πόρτο Χέλι ήταν ένας γνωστός προορισμός με λίγα ξενοδοχεία και πολλές κατοικίες, γνωστός για τα μεγάλα πάρτι που διοργανώνονταν εκεί.

Κι ενώ για κάποια χρόνια περιήλθε σε πτώση η δημοτικότητα της περιοχής, οι μεγάλες επενδύσεις με νέα ξενοδοχεία και resorts, οι διάσημοι που την επισκέπτονταν, αλλά και οι κινηματογραφικές ταινίες που γυρίστηκαν εκεί, επανέφεραν το Πόρτο Χέλι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των τουριστών, κυρίως υψηλότερου εισοδήματος.

Διαφήμιση

Τώρα, μια νέα επένδυση έρχεται να ενδυναμώσει την εικόνα της περιοχής καθώς η Four Seasons σε συνεργασία με τη Hinitsa Bay Holdings, θα αναβαθμίσουν και θα αναπτύξουν την υπάρχουσα παραθαλάσσια μονάδα που βρίσκεται στην παραλία της Χινίτσας, μετατρέποντάς την σε πολυτελές θέρετρο και με ιδιωτικές κατοικίες.

Με τοποθεσία στο γραφικό σκηνικό της Νοτιοανατολικής Ελλάδας, το Four Seasons Resort and Residences Porto Heli θα προσφέρει θέα στον Αργολικό Κόλπο και στο κοντινό νησί των Σπετσών. Η επέκταση και η αναβάθμιση θα μετατρέψει την υπάρχουσα παραθαλάσσια εγκατάσταση που σήμερα εκτείνεται σε 750 στρέμματα και 3,25 χιλιόμετρα ακτογραμμής, σε μια νέα εμπειρία Four Seasons με 80 δωμάτια και σουίτες, 30 μπανγκαλόου, καθώς και ιδιωτικές βίλες με την υπογραφή της Four Seasons.

Με το πρόγραμμα «Kids For All Seasons», το εκτεταμένο πολυαθλητικό κέντρο, το γυμναστήριο, συνεδριακούς χώρους και πισίνες για ενήλικες, οικογένειες και παιδιά, το νέο Four Seasons Resort and Residences Porto Heli θα περιλαμβάνει ανέσεις που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές προτιμήσεις, προσφέροντας παράλληλα μια νέα εμπειρία σε έναν προορισμό που ήδη προτιμάται από ταξιδιώτες υψηλού επιπέδου σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της Four Seasons θα απολαμβάνουν επίσης ξεχωριστές γευστικές εμπειρίες σε ένα all-day εστιατόριο, γεύμα στην ακροθαλασσιά, lobby lounge και πολλά άλλα.

Διαφήμιση

Μέσα σε έναν κήπο έκτασης 13 στρεμμάτων, το Spa του θέρετρου θα συνδέει τους επισκέπτες με τη φύση με εμπειρίες που θα συμβάλλουν σε μια πραγματική αίσθηση ευεξίας. Ο χώρος θα διαθέτει σαλόνι, περισσότερες από 18 αίθουσες θεραπείας, εγκαταστάσεις γυμναστικής και κίνησης καθώς και μια σουίτα που θα περιλαμβάνει σάουνα, ατμόλουτρο, θερμά και κρύα λουτρά και μια πισίνα με αλάτι. Από τους χώρους κοινωνικής συναναστροφής μέχρι τις εγκαταστάσεις γυμναστηρίου και spa, ο σχεδιασμός έχει δώσει προτεραιότητα στη δημιουργία μιας αίσθησης ηρεμίας και γαλήνης, ενώ παράλληλα συνδέει τους επισκέπτες με τη φύση.