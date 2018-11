Η HuffPost προτείνει: 10 βιβλία που αξίζει να διαβάσετε τον Νοέμβριο

Η Λιβανέζα Χανάν Aλ-Σαΐχ, η οποία ζει στο Λονδίνο, είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες σύγχρονες συγγραφείς του αραβικού κόσμου . Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βηρυτό, προτού φύγει στο Κάιρο για σπουδές. Εργάστηκε στη Βηρυτό ως επιτυχημένη δημοσιογράφος, ενώ πριν μετακομίσει στο Λονδίνο, έζησε στη Σαουδική Αραβία. Είναι η συγγραφέας της συλλογής Sweep the Sun off Rooftops και ανάμεσα στα μυθιστορήματά της συγκαταλέγονται τα The Story of Zahra, Γυναίκες της Άμμου και του Μύρου, τα Blues της Βηρυτού και Only in London, ενώ ήταν υποψήφια για το Independent Foreigner Fiction Prize. Πρόσφατα εξέδωσε τη βιογραφία της μητέρας της, με τίτλο The Locust and the Bird.

«Ο Λένιν στο τρένο» της Catherine Merridale (εκδόσεις Αλεξάνδρεια, μετάφραση Μιχάλης Λαλιώτης).

«Υπάρχουν δεκαετίες στις οποίες δεν συμβαίνει τίποτα· και υπάρχουν εβδομάδες στις οποίες συμβαίνουν δεκαετίες»Β. Ι. Λένιν.

Τον Απρίλιο του 1917, όταν η παραίτηση του τσάρου Νικόλαου συντάραξε την εμπόλεμη Ευρώπη, ο μελλοντικός ηγέτης της επανάστασης των μπολσεβίκων Βλαντιμίρ Λένιν βρισκόταν πολύ μακριά, εξόριστος στη Ζυρίχη. Μόλις πληροφορήθηκε τα νέα, αποφάσισε να επιστρέψει στο Πέτρογκραντ. Αλλά για να φτάσει εκεί, έπρεπε να διασχίσει τη Γερμανία, κάτι που σήμαινε να δεχτεί βοήθεια από τον πιο θανάσιμο εχθρό της Ρωσίας. Η γερμανική κυβέρνηση από τη μεριά της είδε μια ευκαιρία να αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο τη Ρωσία επιτρέποντας στον Λένιν και τη μικρή ομάδα επαναστατών που τον συνόδευε να επιστρέψουν.

Κάποιοι πίστευαν ότι ο Λένιν ήταν απλώς ένας «χρήσιμος ηλίθιος», άλλοι ότι θα τον φυλάκιζαν και θα τον εκτελούσαν αμέσως, άλλοι πάλι ότι είχε στην πραγματικότητα ελάχιστους οπαδούς κι ακόμη λιγότερη επιρροή. Όπως έμελλε να αποδειχτεί, έκαναν όλοι μεγάλο λάθος.

Αντλώντας από ένα εντυπωσιακό σύνολο πηγών και πρωτοεμφανιζόμενου αρχειακού υλικού, η Κάθριν Μέριντεϊλ προσφέρει μια καθηλωτική περιγραφή αυτού του σιδηροδρομικού ταξιδιού με τους ασυνήθιστους επιβάτες, που έμελλε να αλλάξει τον κόσμο, καθώς και των συνωμοσιών και τεχνασμάτων που χρειάστηκαν για την πραγματοποίησή του – με φόντο, μεταξύ άλλων, τη μισοξεχασμένη φιλελεύθερη επανάσταση της Ρωσίας.

Όταν ο Λένιν έφτασε στον διάσημο πια Σταθμό Φιλανδίας του Πέτρογκραντ έβγαλε έναν εκρηκτικό λόγο μπροστά στο παθιασμένο πλήθος. Απλός και ακραίος, ο λόγος αυτός έχει συγκριθεί με μνημειώδη κείμενα όπως το Διάταγμα των Μεδιολάνων και οι 95 θέσεις του Μαρτίνου Λούθηρου. Ήταν η στιγμή που η Ρωσική Επανάσταση έγινε Σοβιετική, η γένεση ενός συστήματος εξουσίας και πίστης που άλλαξε για πάντα την ιστορία της Ρωσίας και μεταμόρφωσε το διεθνές πολιτικό κλίμα.



«Η Κάθριν Μέριντεϊλ είναι μια από τις εξέχουσες ειδικούς στην ιστορία της Ρωσίας, ικανή να διασταυρώνει δηκτικές παρατηρήσεις με μια βαθιά συμπάθεια για τους ανθρώπους που υφίστανται τις τραγωδίες για τις οποίες γράφει... Ο Λένιν στο τρένο συνδυάζει διπλωματική ίντριγκα, κατασκοπική δεινότητα, δεσπόζουσες προσωπικότητες, γραφειοκρατική αποσύνθεση, στρατιωτική ιστορία και ιδεολογία.» The Economist

Η Catherine Merridale υπήρξε καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορία στο Queen Mary από το 2004 μέχρι το 2014 και έκτοτε είναι συνεργάτης του Institute of Historical Research, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έργα της είναι: Moscow Politics and the Rise of Stalin: The Communist Party in the Capital, 1925-32 (1990), Night of Stone: Death and Memory in Twentieth- Century Russia (2001), Culture and Combat Motivation (2006), Ivan’s War: Life and Death in the Red Army, 1939-1945 (2006), Red Fortress: History and Illusion in the Kremlin (2013), Lenin on the Train (2016).