Η Καραντίνα της Σαρακοστής

Print Collector via Getty Images «Η Λειτουργία της Μπολσένα» 1512, Ραφαήλ Το Θαύμα της Θείας Ευχαριστίας στην πόλη Bolsena της Ιταλίας. Λεπτομέρεια της τοιχογραφίας του Ugolino di PreteIlario (1357-64) στον καθερδρικό ναό του Orvieto: Κατά τη διάρκεια Θείας Λειτουργίας το 1263 ο ιερέας, ο οποίος είχε αμφιβολίες για την υπερφυσική ιδιότητα της Θείας Κοινωνίας,είδε αίμα να στάζει πάνω στον “αέρα” (το κάλυμμα που συμβολίζει το σάβανο του Χριστού και που καλύπτει το ΆγιονΠοτήριον). Vatican Museums and Galleries, Vatican City, Italy. (Photo by Art Media/Print Collector/Getty Images)

Ο ιταλικός όρος quarantena, εκ του quaranta («σαράντα»), χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τo 1485 στη Βενετία. Eξαιτίας του φόβου εξάπλωσης λοιμού, καθιερώθηκε τότε ο προληπτικός περιορισμός, επί σαράντα μέρες, ξένων επισκεπτών και των οικογενειών τους σε ειδικούς σταθμούς (lazzareti) σε ένα από τα απομακρυσμένα νησιά της πόλης.

Η απομόνωση στο σπίτι («Μένουμε σπίτι») έχει επιβληθεί και σε μας, κατά σύμπτωση κατά την Τεσσαρακοστή—πρόκειται για καραντίνα της Σαρακοστής. Στην καλύτερη περίπτωση έχουμε μια ευκαιρία να καλλιεργήσουμε πάλι τον οικογενειακό βίο αν συγκατοικούμε με οικείους˙ στη χειρότερη, αν έχουμε μικρά παιδιά, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να μας τρελάνουν. «’Εχουν γίνει επικίνδυνα», μου είπε προχθές γείτονας για τα δύο αγόρια του, ηλικίας τριων και πέντε ετών, γιατί είχαν αφηνιάσει και δεν άντεχαν τη στέρηση της παιδικής χαράς.

Ο Τζέφρυ Τσώσερ (Geoffrey Chaucer, περίπου 1340-1400) συνέθεσε στη μεσαιωνική αγγλική καθομιλουμένη το εκτενές αφηγηματικό και διδακτικό ποίημα «Ιστορίες του Καντέρμπερυ»(βλ. https://chaucer.fas.harvard.edu/pages/literary-works). Το έργο αυτό ανάγεται στα τελευταία χρόνια της ζωής του ποιητή. Εικοσιεννέα προσκυνητές (συμπεριλαμβανομένου του συγγραφέως) αναδιηγούνται κατά την οδοιπορία τους δια μέσου αθλίων προαστείων της νότιας Αγγλίας τέσσερις, συνολικά, «ιστορίες» ο καθένας. Τον Απρίλιο— όταν «ο κόσμος επιθυμεί διακαώς να ταξιδέψει σε προσκυνήματα» (Thanne longen folk to goon on pilgrimages)― πορεύονται προς τον καθεδρικό ναό του Καντέρμπερυ (της λεγομένης «Καντουαρίας»), αλλά μεταφορικά, κατά ορισμένους μελετητές, ο καθένας πορεύεται προς την αυτεπίγνωση μέσα από την εξολομογητική του διήγηση. Το προσκύνημα στον τάφο του «Αγίου Μάρτυρος που τους συνέδραμε στην αρρώστια τους», δηλ. του Αγίου Θωμά α Μπέκετ (St Thomas à Becket), είναι σύμβολο του ταξιδιού της ζωής.

Ο πολιταξιδεμένος Τσώσερ (υπήρξε διπλωμάτης στη Γαλλία και Ιταλία) ειρωνεύεται τους περισσότερους αφηγητές των “Ιστοριών” του. Διακωμωδούνται ο καλοντυμένος, φιλοχρήματος Έμπορος, ο Ιατρός (ο οποίος πλούτισε γενναίως κατά τον πρόσφατο λοιμό), ο Μοναχός (που “άφηνε κατά μέρος τα παλιά πράγματα/και ακολουθούσε τις πιο ανοικτόμυαλες συνήθειες των μοντέρνων καιρών” [leet olde thyngs pace,/ And heeld after the newe world the space’), ο απένταρος Φοιτητής της Οξφόρδης (αφοσιωμένος αναγνώστης του Αριστοτέλη και του ιταλού Πετράρχη), η πολύπλαγκτη ερίτιμος κυρία από την πόλη Μπαθ (η οποία είχε παντρευτεί πέντε φορές και προσέβλεπε σε έκτο γάμο), κ.ά.