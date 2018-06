Η Kirsten Dunst, πρωταγωνίστρια στη νέα σειρά του Youtube σε παραγωγή του George Clooney

Ο George Clooney και η Kirsten Dunst θα συνεργαστούν σε μια νέα σειρά για το YouTube. Την παραγωγή υπογράφουν οι Clooney και Grant Heslov της Smokehouse Pictures και TriStar Television, ενώ πρωταγωνίστρια της σειράς θα είναι η Dunst.

Η ανακοίνωση για τη σειρά έγινε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν βρισκόταν σε παραγωγή για να προβληθεί στο κανάλι AMC, αλλά μεταφέρθηκε στη διάσημη πλατφόρμα βίντεο, Youtube.

Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία, το κάθε επεισόδιο της οποίας θα έχει διάρκεια μίας ώρας, ενώ ο τίτλος της θα είναι «On Becoming A God In Central Florida». Η σειρά θα ολοκληρωθεί σε δέκα επεισόδια.

Το Youtube αποφάσισε να συνεργαστεί με δύο μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά του online streaming με πρωταγωνιστές υπηρεσίες όπως οι Netflix, Amazon, Hulu και Apple.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Deadline, η σειρά θα διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στο Ορλάντο και θα ξεκινήσει να προβάλλεται τον ερχόμενο χρόνο.

Η Dunst ήταν η πρώτη επιλογή για το ρόλο από την αρχή του casting. «Ήταν γεννημένη γι’αυτό το ρόλο», είχε δηλώσει η δημιουργός του τηλεοπτικού πρότζεκτ, λίγο πριν τον θάνατό της.