Η κλιματική κρίση μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να συρρικνωθούν

Στο βιβλίο του “The Rise and Reign of the Mammal” (σ.σ Η άνοδος και η κυριαρχία του Θηλαστικού”), ο Μπρουσάτι σημειώνει ότι τα σημερινά ζώα στα θερμότερα μέρη του κόσμου είναι συχνά μικρότερα από αυτά σε ψυχρότερες περιοχές, μια οικολογική αρχή γνωστή ως κανόνας του Μπέργκμαν. «Οι λόγοι δεν είναι πλήρως κατανοητοί, αλλά πιθανώς, εν μέρει, επειδή τα μικρότερα ζώα έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με τον όγκο τους από τα πιο παχουλά ζώα και έτσι μπορούν να αποβάλλουν καλύτερα την υπερβολική θερμότητα», γράφει.