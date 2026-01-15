Ένα εξαιρετικό πείραμα σε ποντίκια και φύλλα από δύο διαφορετικά είδη φυτών αποκάλυψε άμεσες φυσικές αποδείξεις ενός απόκοσμου φαινομένου «βιοφωτονίων» που παύει με τον θάνατο σύμφωνα με άρθρο του science alert.com.

Τα αποτελέσματα μπορεί να φανούν λίγο περιθωριακά με την πρώτη ματιά. Επιπλέον, ακόμη και στη θεωρία, τα ορατά μήκη κύματος του φωτός που εκπέμπεται από βιολογικές διεργασίες θα έπρεπε να είναι τόσο αμυδρά που εύκολα κατακλύζονται από την έντονη λάμψη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων του περιβάλλοντος και την ακτινοβολούμενη θερμότητα που παράγεται από τον μεταβολισμό μας, καθιστώντας πρόκληση την ακριβή παρακολούθησή τους σε ολόκληρο το σώμα.

Παρόλα αυτά, ο φυσικός του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι Vahid Salari και η ομάδα του ισχυρίστηκαν ότι παρατήρησαν ακριβώς αυτό – μια εξαιρετικά ασθενή εκπομπή φωτονίων (UPE) που παράγεται από διάφορα ζωντανά ζώα σε έντονη αντίθεση με τα μη ζωντανά σώματά τους, καθώς και σε μια χούφτα φύλλα.

«Το φαινόμενο της βιολογικής εξαιρετικά ασθενούς εκπομπής φωτονίων (UPE), δηλαδή της εκπομπής εξαιρετικά χαμηλής έντασης (10–10³ φωτόνια cm⁻² s⁻¹) στο φασματικό εύρος των 200–1000 nm, έχει παρατηρηθεί σε όλα τα ζωντανά συστήματα που έχουν εξεταστεί», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ερευνητές στο The Journal of Physical Chemistry Letters που δημοσιεύτηκε η έρευνα.

Η επιστήμη πίσω από τα βιοφωτόνια είναι από μόνη της μια αμφιλεγόμενη ιδέα. Μια ποικιλία βιολογικών διεργασιών παράγουν σαφώς έντονες επιδείξεις φωτός με τη μορφή χημειοφωταύγειας. Και εδώ και δεκαετίες, η αυθόρμητη εκτόξευση φωτεινών κυμάτων μήκους από 200 έως 1.000 νανόμετρα έχει καταγραφεί από λιγότερο εμφανείς αντιδράσεις μεταξύ μιας μεγάλης ποικιλίας ζωντανών κυττάρων, από καρδιακό ιστό αγελάδας έως βακτηριακές αποικίες.

Οπως ακόμα αναφέρει το άρθρο, ένας ισχυρός «υποψήφιος» για την πηγή αυτής της ακτινοβολίας είναι η επίδραση διαφόρων αντιδραστικών ειδών οξυγόνου που παράγουν τα ζωντανά κύτταρα όταν ταλαιπωρούνται από πιέσεις όπως η θερμότητα, τα δηλητήρια, τα παθογόνα ή η έλλειψη θρεπτικών ουσιών.

Δεδομένης μιας επαρκούς ποσότητας μορίων υπεροξειδίου του υδρογόνου, για παράδειγμα, υλικά όπως τα λίπη και οι πρωτεΐνες μπορούν να υποστούν μετασχηματισμούς που εκτοξεύουν τα ηλεκτρόνιά τους σε υψηλότερα ενεργειακά επίπεδα και, καθώς επανέρχονται στη θέση τους, εκπέμπουν ένα ή δύο φωτόνια με την κατάλληλη ενέργεια.

Η ύπαρξη ενός τρόπου απομακρυσμένης παρακολούθησης του στρες μεμονωμένων ιστών σε ολόκληρους ανθρώπινους ή ζωικούς οργανισμούς, ή ακόμη και σε καλλιέργειες ή βακτηριακά δείγματα, θα μπορούσε να προσφέρει σε τεχνικούς και ιατρικούς ειδικούς ένα ισχυρό, μη επεμβατικό εργαλείο έρευνας ή διάγνωσης.

Η διαδικασία του πειράματος

Τέσσερα ακινητοποιημένα ποντίκια τοποθετήθηκαν ξεχωριστά σε ένα σκοτεινό κουτί και απεικονίστηκαν για μία ώρα, προτού θανατωθούν και απεικονιστούν για ακόμη μία ώρα. Διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία σώματος ακόμη και μετά τον θάνατο, ώστε η θερμότητα να μην αποτελεί μεταβλητή.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να καταγράψουν μεμονωμένα φωτόνια στο ορατό φάσμα του φωτός που εκπέμπονταν από τα κύτταρα των ποντικιών πριν και μετά τον θάνατο. Η διαφορά στον αριθμό αυτών των φωτονίων ήταν ξεκάθαρη, με σημαντική μείωση της υπερασθενούς εκπομπής φωτός (UPE) κατά την περίοδο μέτρησης μετά τη θανάτωση.

Μια αντίστοιχη διαδικασία που εφαρμόστηκε σε φύλλα του φυτού Arabidopsis thaliana (αγριοκάρδαμο) και του νάνου φυτού ομπρέλα (Heptapleurum arboricola) έδωσε παρόμοια εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η καταπόνηση των φυτών με φυσικούς τραυματισμούς και χημικούς παράγοντες παρείχε ισχυρές ενδείξεις ότι τα δραστικά είδη οξυγόνου θα μπορούσαν πράγματι να ευθύνονται για αυτή την ήπια λάμψη.

Το πείραμα ενθαρρύνει την εικασία ότι οι πιο αμυδρές, αιθέριες λάμψεις που παράγονται από κύτταρα υπό στρες ίσως κάποια μέρα να μπορούν να μας πουν αν βρισκόμαστε σε «ακτινοβόλα» καλή υγεία.

Με πληροφορίες από: Sciencealert , The Journal of Physical Chemistry Letters

