Να αφαιρέσουν από τις ετικέτες των ευρέως χρησιμοποιούμενων φαρμάκων απώλειας βάρους τύπου GLP-1 τις προειδοποιήσεις που αφορούν πιθανό κίνδυνο αυτοκτονικών σκέψεων ζήτησε η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) από τις φαρμακευτικές εταιρείες Novo Nordisk και Eli Lilly. Το αίτημα αφορά και το παλαιότερο φάρμακο απώλειας βάρους της Novo, το Saxenda.

Μια προκαταρκτική επανεξέταση τον Ιανουάριο του 2024 δεν έδειξε καμία σχέση μεταξύ των φαρμάκων και των αυτοκτονικών σκέψεων ή ενεργειών, δήλωσε ο FDA. Τότε, ωστόσο, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να αποκλείσουν ότι «μπορεί να υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος». Η νέα ανάλυση θέτει αυτές τις ανησυχίες στο περιθώριο.

Οι ετικέτες για άλλα φάρμακα γνωστά ως αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 που έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία του διαβήτη δεν φέρουν τέτοιες προειδοποιήσεις, σημείωσε ο οργανισμός.

«Η σημερινή ενέργεια του FDA θα διασφαλίσει συνεπή μηνύματα σε όλη την επισήμανση για όλα τα εγκεκριμένα από τον FDA φάρμακα GLP-1 RA», δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι αυτοκτονικές σκέψεις είναι πιο συχνές απ’ ότι νομίζουμε

Οι σκέψεις αυτοκτονίας μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε. Είναι πιο συχνές από ό,τι νομίζουμε, γι’ αυτό και υπάρχουν 4 τηλεφωνικές γραμμές αυτοκτονίας (ή γραμμές βοήθειας και κρίσεων) στην Ελλάδα που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε όποιον παλεύει με το αίσθημα της αυτοκτονίας. Οι αυτοκτονικές σκέψεις μπορεί να περιλαμβάνουν. Οι αυτοκτονικές σκέψεις μπορεί να περιλαμβάνουν

Να σκεφτόμαστε ότι θα νιώθουμε έτσι για πάντα

Να κάνουμε σχέδια για το τέλος της ζωής μας

Να σκεφτόμαστε να δώσουμε τέλος στη ζωή μας

Να νιώθουμε ή να σκεφτόμαστε ότι είμαστε άχρηστοι

Να έχουμε παρορμήσεις να κάνουμε κακό στον εαυτό μας

Να νιώθουμε ότι δεν υπάρχει τέλος στον πόνο που νιώθουμε

Να αισθανόμαστε μια αφόρητη ποσότητα συναισθηματικού πόνου που δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα φύγει ποτέ

Να θέλουμε να εξαφανιστούμε

Περισσότερα για τις 4 γραμμές υποστήριξης στο ζήτημα που υπάρχουν στη χώρα μας, εδώ.

Με πληροφορίες από: AP, findahelpline.com