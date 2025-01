Η Laysla De Oliveira του «Lioness» στο «Buzz» της COSMOTE TV

Το κατασκοπικό θρίλερ του Taylor Sheridan, «Lioness», που είναι βασισμένο σε πραγματικό πρόγραμμα της CIA, ακολουθεί παθιασμένες νεαρές υπαξιωματικούς των Πεζοναυτών (Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez), οι οποίες στρατολογούνται από την ομάδα «Lioness Engagement» της CIA. Στόχος της αποστολής τους είναι να πλησιάσουν, να παρακολουθήσουν και να εκτελέσουν με όποιον τρόπο μπορούν υπόπτους συνδεδεμένους με τρομοκρατικές ομάδες, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο η CIA να τις καταστρέψει εκ των έσω. Βασική προϋπόθεση να μην αποκαλυφθούν. Στη σειρά συμμετέχει ένα ιδιαίτερα λαμπερό καστ ηθοποιών, όπως η Zoe Saldana (Avatar, Guardians of the Galaxy), οι βραβευμένοι με Όσκαρ Morgan Freeman και Nicole Kidman, καθώς και ο Michael Kelly (House of Cards, Now You See Me). Και οι δύο κύκλοι της σειράς είναι διαθέσιμοι στην δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.