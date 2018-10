Η Λένα Ντάναμ θα γράψει το σενάριο της ιστορίας ενός πρόσφυγα

Η Λένα Ντάναμ πρόκειται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας πρόσφυγα από τη Συρία, με συμπαραγωγούς τους Στήβεν Σπίλμπεργκ και Τζέι Τζέι Άμπραμς, σύμφωνα με τον ιστότοπο Variety.

Η δημοφιλής ηθοποιός και δημιουργός της επιτυχημένης αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Girls», θα γράψει το σενάριο, βασισμένο στο βιβλίο της συγγραφέως Μελίσα Φλέμινγκ με τίτλο «A Hope More Powerful Than the Sea: One Refugee’s Incredible Story of Love, Loss and Survival».

Το βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2017, καταγράφει το ταξίδι της Ντοά Αλ Ζάμελ, μιας νεαρής γυναίκας από τη Συρία και τη διάσωσή της από τη Μεσόγειο ως μια από τους λίγους επιζώντες στην αναποδογυρισμένη βάρκα με πρόσφυγες.

Η Φλέμινγκ είναι κύριος εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η οποία ταξιδεύει σε εμπόλεμες ζώνες και στρατόπεδα προσφύγων.

Το πρότζεκτ αναλαμβάνει η εταιρεία παραγωγής Paramount και σε συνεργασία με την Amblin Partners, αναμένεται η διανομή της ταινίας, στις κινηματογραφικές αίθουσες του κόσμου.

Η Ντάναμ θα εμφανιστεί στη συνέχεια στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο, «Once Upon a Time in Hollywood», με συμπρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάργκοτ Ρόμπι.